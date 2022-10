Tutto pronto a Vimercate per la stracittadina in programma domenica 9 ottobre. La manifestazione sportiva, giunta alla sua ventiduesima edizione, prevede cinque percorsi di differenti difficoltà.

Domenica 9 ottobre torna la StraVimercate

StraVimercate è pronta a riempire le strade cittadine con i suoi numerosissimi partecipanti. La marcia podistica non competitiva, aperta a tutti promossa dall’assessorato allo Sport in collaborazione con la Polisportiva Di.Po., prenderà il via dal centro Giovanile Cristo Re di via Valcamonica, 27.

Quest'anno sono cinque i percorsi previsti, tutti con differenti difficoltà si snoderanno per le vie della città e delle sue frazioni, come da tradizione.

Il percorso più breve è di 7 km, gli intermedi di 14 km, 21 km e i due più lunghi di 28 km e 31 km.

Per chi volesse partecipare il ritrovo è previsto dalle ore 7.15 mentre dalle ore 7.30 fino alle ore 9.00 la partenza per tutti i percorsi. L’iscrizione ha un costo pari a 6 euro con riconoscimento e in omaggio una borsa gastronomica oppure senza riconoscimento ad un costo di 3 euro. Per i percorsi di 21, 28 e 31 km è obbligatorio il certificato medico agonistico.

Un occhio di riguardo per l'ambiente

Una manifestazione che punta a sottolineare i valori dello sport e del benessere e allo stesso tempo strizza l'occhio all'ambiente: il materiale distribuito in tutti i punti ristoro lungo i diversi percorsi sarà infatti compostabile, ad esclusione delle bottigliette di acqua distribuite all’arrivo che saranno di plastica.

Tutte le informazioni sono disponibili presso la società Di.Po. oppure all’ufficio Sport al numero 039.66.59.467 o all’indirizzo mail: sport@comune.vimercate.mb.it. Iscrizioni dei gruppi riferimento sig.ra Meda al numero 3924451864.

(foto archivio)