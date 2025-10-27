Un lungo fine settimana, carico di soddisfazioni per la Casati Arcore. Diversi gli impegni: le Allieve Gold 1 e Gold 3 hanno brillano in casa mentre la sezione maschile è stata impegnata a Mortara.

Doppio podio al PalaUnimec per la Casati Arcore

Vediamo nel dettaglio i risultati. Al PalaUnimec di Arcore si è disputata la seconda prova del Campionato Allieve Gold, una

competizione di alto livello che ha richiamato le migliori ginnaste lombarde.

La squadra Gold 1, composta da Beatrice Boracchi, Vittoria Ronchi, Anna Tognali e Melissa Crivalli, ha conquistato un brillante secondo posto, migliorando di una posizione rispetto alla gara precedente, con un punteggio complessivo di 208.725. Le ginnaste hanno offerto una prova solida e precisa su tutti e quattro gli attrezzi — corpo libero, trave, parallele e volteggio — dimostrando crescita tecnica e sicurezza.

Grande soddisfazione anche per la squadra 2 di Gold 3A, che ha centrato il secondo gradino del podio con 97.675 punti, migliorando sensibilmente rispetto al quinto posto della prima prova. Il team era formato da Margherita Manzoni, Sveva Lissoni, Erin Ripamonti e Viola Rizzardi, autrici di una prestazione più che convincente.

In gara anche la squadra 1, composta da Amelia Campana, Irene Richichi, Viola Frigerio e Martina Grego, che ha concluso al 16° posto con 178.775 punti, portando a termine una prova ordinata e determinata.

Soddisfatte le allenatrici Sara Varisco, Irene Maffezzoli, Giulia Leone, Giulia Riva e Giorgia Leone:

“Le ragazze stanno crescendo bene, gara dopo gara mostrano maggiore consapevolezza e maturità tecnica. I risultati parlano da soli.”

Buone prove anche per la sezione maschile

A Mortara come detto è andata in scena la zona tecnica Junior e Senior maschile. Bene i due Junior 1, Federico Trionfo Fineo e Gabriele Penati che hanno chiuso rispettivamente 5° e 6° nel concorso generale, confermando la solidità della squadra arcorese.

Tra gli Junior 2, Isacco Miotti ha ottenuto buoni risultati nelle specialità: 15° al corpo libero, 6° al volteggio e 2° alle parallele. Nella categoria Senior, Daniele Perego ha chiuso 10° al corpo libero e al cavallo, mentre una caduta agli anelli ne ha compromesso la classifica. Alessio Villa ha centrato il 14° posto al cavallo con maniglie, pur non riuscendo a esprimere il suo miglior livello agli anelli.

Paolo Mollichelli si è distinto con un 2° posto agli anelli e alla sbarra, completando la gara con il 12° posto alle parallele e al corpo libero, penalizzato da una scivolata.

