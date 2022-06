Dream Volley, il sogno-C si è avverato

La Dream Volley Lesmo festeggia la promozione in serie C.

Cammino completato

Martedì sera le ragazze della Dream Volley Lesmo hanno giocato l'ultima partita di un campionato ed estremamente combattuto, vissuto sul "triello" in vetta fra loro, l'Alpha di Carnate Usmate e la Pallavolo Cernusco: tre squadre che hanno staccato decisamente tutte le altre e sono arrivate all'ultimo atto stagionale a giocarsi i due posti messi in palio per il passaggio in serie C. Le lesmesi, allenate da Alessandro Genova, avevano l'impegno conclusivo più comodo, visto che a loro toccava sfidare la squadra giovanile dei Diavoli Rosa Brugherio, formazione attestata nella parte bassa della classifica del girone E di serie D.

Dream Volley, successo liberatorio

Martedì a Brugherio la Dream Volley Lesmo si è imposta per 3 set a zero, ottenendo i punti che le mancavano per la matematica certezza di occupare uno dei primi due posti della classifica. Si tratta di un traguardo che per la società brianzola vale ancora di più, considerato che cade in corrispondenza con il decimo anno dalla sua fondazione.

Alpha, tocca a te

C'è ancora un posto libero per la prossima serie C, che andrà a una fra Carnate Usmate e Cernusco. Le due contendenti si troveranno di fronte sabato in un vero "spareggio", vista la situazione di classifica: le martesane hanno 65 punti, mentre le brianzole sono arrivate a 63. In sostanza, chi vince sale; chi perde "piange".