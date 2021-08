Due campionesse italiane nello Skating

Due atlete dello Skating Brianza sul gradino più alto del podio al campionato italiano di Pattinaggio Artistico.

Skating Brianza Sovico

Si è appena concluso il campionato nazionale Uisp Roller Fest a Calderara di Reno, in provincia di Bologna, che ha visto in gara i migliori atleti provenienti da tutta Italia. Federica Barni e Astrid Maria Frigerio, rispettivamente nelle categorie Allievi Uisp e Professional Cadetti, hanno conquistato il titolo di campionesse italiane. "Le due atlete hanno offerto prestazioni di assoluta eccellenza sia per le difficoltà inserite nei dischi di gara, sia nei passaggi tra le diverse difficoltà ottenendo il giusto riconoscimento da parte della competente giuria nazionale - fanno sapere i referenti dello Skating Brianza Sovico - Oltre alle due campionesse sopra richiamate, altre undici atlete dello Skating sovicese hanno gareggiato nella fase finale del campionato nazionale: Beatrice Caspani ha sfiorato il podio grazie a un’ottima prestazione classificandosi quarta sempre nella categoria Allievi Uisp».

Le altre posizioni

Ottime posizioni anche per Elisa De Marco e Vittoria Mariani rispettivamente quinta e nona nella categoria Juniores Uisp. Prima esperienza nazionale per Cassandra Maestri, l’atleta più piccola del gruppo agonistico sovicese, che, con una buona esecuzione, si è posizionata tra le prime venti della sua categoria. Negli Allievi Giovani, Martina Moroni e Mariko Maestri, nonostante l’emozione, hanno conquistato buone posizioni piazzandosi nella prima metà della classifica. "Prima esperienza a livello nazionale per Elisa Fontolan, Vittoria De Rosa, Rachele Ravasi, Beatrice Ferrigato e Camilla Di Monte, che hanno ben rappresentato lo Skating Brianza Sovico nella specialità Formula Uisp, con performance all’altezza delle aspettative, tornando a casa soddisfatte per l’esperienza vissuta - conclude - Gli ottimi risultati confermano la qualità del lavoro di squadra degli allenatori che, con dedizione e passione, da anni seguono la crescita dei numerosi atleti nonostante le difficoltà legate alle restrizione dovute alla pandemia".

Il servizio completo sarà pubblicato anche sul Giornale di Carate in edicola da martedì 10 agosto 2021.