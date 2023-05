Ci saranno anche Matilde Borgonovo del distaccamento di Triuggio per i ragazzi di quinta elementare e Federico Pagani per ragazzi prima media il prossimo 17 e 18 giugno ad Atri per le gare finali del Trofeo Pinocchio ( ex giochi della gioventù).

Due giovani arcieri di Triuggio conquistano un posto per le finali del Trofeo Pinocchio

I due giovanissimi arcieri dell'Airone del distaccamento di Triuggio, grazie ad una prestazione brillante ieri, domenica 21 maggio alla finale Regionale del Trofeo che si è tenuta a Bellinzago Lombardo, hanno strappato il pass per la finale.

I due ragazzi faranno parte dei 14 giovani che andranno a difendere il titolo nazionale conquistato lo scorso anno. Una squadra composta dai primi classificati di ogni classe di età selezionati ieri tra ben 150 partecipanti complessivi alla manifestazione.

Ai quattordici ragazzi qualificati si prospetta un duro mese di lavoro per arrivare preparati alla competizione nazionale.