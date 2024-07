Si è conclusa a Rimini la Summer edition Ginnastica in Festa 2024 con le finali nazionali del settore Silver della Federazione Ginnastica d’Italia.

Al polo fieristico sono stati allestiti ben 30 campi gara che hanno accolto 15mila atleti provenienti da tutto lo stivale. Una kermesse iniziata il 25 giugno e terminata il 3 luglio dove la Casati Arcore ha partecipato con ben 90 ginnasti del settore di artistica, ritmica e della maschile.

In particolare gli atleti del settore dell’artistica hanno preso parte ai campionati in base alla loro preparazione, dal livello più semplice di LA fino a quello di LE, sia in competizioni di squadra che individuali.

Due titoli nazionali per la Casati Arcore alle finali di Rimini

La miglior prestazione per la società di Arcore è arrivata dalla squadra di Junior composta da Anita Pesce, Caterina Iannetta, Marta Pierdicchi, Vanessa Crivalli, e Serena Crippa che, nel campionato LC Avanzato, hanno vinto l’oro, aggiudicandosi così il titolo di campionesse nazionali.

La classifica finale è stata determinata dalla somma dei due migliori punteggi ottenuti nelle due giornate di gare. Le ginnaste biancoverdi si sono distinte per precisione e grinta, presentando quattro esercizi ai diversi attrezzi: trave, parallele, corpo libero e volteggio. Il punteggio totale è stato calcolato sulla base dei tre migliori punteggi per ogni specialità.

Serena Crippa (Junior 1) oltre ad aver vinto l’oro con la quadra è riuscita anche a conquistare il titolo di campionessa nazionale nel campionato individuale di LD Base. La gioia per questa sua vittoria è stata immensa: già campionessa regionale in Lombardia Serena ha dato il massimo anche in questa fase finale, con due prove praticamente perfette ha superato tutte le avversarie ed è riuscita a salire sul gradino più alto del podio. Soddisfattissime le allenatrici Irene Maffezzoli e Simona Sala.

Gli altri risultati

Oltre ai due titoli nazionali sono da segnalare lo splendido podio, terzo posto a pari merito, nella prova individuale di LD Base di Senior2 di Martina Margutti ed Elena Novaresi che è arrivata seconda nel campionato LA Avanzato Senior 2.