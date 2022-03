È di nuovo un bel Renate: 3 gol alla Giana

Calcio - Serie C

L'allungo decisivo nella ripresa, consolidato il quarto posto in classifica

Il Renate ritrova il sorriso sconfiggendo la Giana Erminio.

La partita

Il Renate era reduce da due sconfitte consecutive e in generale non sta vivendo un girone di ritorno granché brillante, ma ha fondamentalmente già ipotecato un posto nei playoff, mentre gli avversari di giornata sono in piena lotta per la salvezza. Nel primo tempo la Giana sfiora il vantaggio in un paio di occasioni ma a sbloccare la situazione sono le Pantere, con una precisa conclusione di Cicconi. In avvio di ripresa, poi, la rete che mette la partita sui binari nerazzurri, siglata da Marano con un destro incrociato da pochi passi. A metà frazione, i gorgonzolesi tornano sotto con un gol di tacco di Panatti. Tutto pronto per il serrate finale, in cui emerge però il gigante-Maistrello, che prima salva sulla linea la conclusione di Magli che sarebbe valsa il pareggio e poi segna il rigore del definitivo 3-1 (fallo di Zanellati su Rossetti).

Il tabellino

RENATE - GIANA ERMINIO 3-1

Reti: 42' Cicconi (R), 5' st Marano (R), 22' st Panatti (G), 49' st rig. Maistrello (R).

Renate (4-3-1-2): Pizzignacco; Anghileri, Possenti (39' st Sini), Silva, Ermacora; Esposito, Celeghin, Marano (23' st Gavioli), Cicconi (39' st Spaltro), Maistrello, Piscopo (28' st Rossetti), . A disp. Drago, Albertoni, Esposito, Ranieri, Chakir, Morachioli, Tedeschi, Merletti. All. Cevoli.

Giana (4-2-3-1): Zanellati, Perico, Carminati, Magli, Colombini (18' st Pirola), Panatti, Ferrari (35' st Palazzolo), Caferri (1' st Tremolada), D’Ausilio (18' st Toure), Vono, Perna (35' st N. Corti 35). A disp. Reggiani, Casagrande, Barazzetta, Bonalumi, Gaye, Ghilardi, Messaggi. All. Contini.

Arbitro: Ubaldi di Roma 1.

Note: ammoniti Colombini (G), Gavioli (R), Zanellati (G). Angoli 3-4. Recuperi 1'+4'.

Renate, la situazione

La classifica del girone A di serie C dopo le partite della 34esima giornata: SudTirol 82, Padova 78, Feralpi Salò 61, Renate 58, Lecco 53, Pro Vercelli 52, Triestina 50, Juve U23 46, Piacenza 43, Albinoleffe 41, Pro Patria 41, Virtus Verona 40, Mantova 39, Fiorenzuola 37, Pergolettese 36, Trento 36, Pro Sesto 31, Seregno 30, Giana 29, Legnago Salus 27 (Fiorenzuola e Juve U23 una partita da recuperare). La prima sale direttamente in B, dalla seconda alla decima classificata si va ai playoff promozione, che avranno poi una fase nazionale con le qualificate degli altri due gironi (sale in B una sola squadra passando da lì)

