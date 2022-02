Il Renate prosegue nel suo rallentamento: 1-1 a Vercelli

Calcio - Serie C

Delle ultime 5 partite giocate le Pantere ne hanno vinta una sola

Il Renate torna da Vercelli con un punticino.

La partita

Due impegni e un solo punto per il Renate in questa settimana. Dopo la sconfitta interna di mercoledì con l'Albinoleffe, la squadra di Roberto Cevoli cercava il risultato pieno sul campo della Pro Vercelli, squadra non in linea con le attese ma sempre spinosa da affrontare. La partita si mette subito male per la formazione brianzola, che dopo 9 minuti si trova in svantaggio a causa del gol messo a segno da Della Morte. Alla mezz'ora, però, arriva il pareggio del Renate, messo a segno di testa dal centravanti Tommy Maistrello, arrivato così a quota 11 centri in campionato. L'equilibrio persiste anche nella ripresa: gli allenatori dànno fondo alle loro panchine, ma il risultato non cambierà più. Le Pantere proseguono quindi nella loro frenata lunga: delle ultime 5 partite, giocate (peraltro senza la stella Francesco Galuppini, andato al SudTirol), il Renate ne ha infatti vinta una sola.

Il tabellino

PRO VERCELLI-RENATE 1-1

RETI: 9' Della Morte (P), 31' Maistrello (R).

PRO VERCELLI (3-4-3): Rizzo M.; Cristini, Masi, Auriletto; Bruzzaniti (26’ st Iezzi), Louati (15’ st Belardinelli), Vitale (43’ st Jocic), Crialese; Della Morte (15’ st Rolando), Comi, Panico (26’ st Gatto). A disp. Gelmi, Rendic, Minelli, Clemente, Rizzo L., Macchioni, Secondo. All. Lerda.

RENATE (3-5-2): Pizzignacco; Anghileri, Tedeschi, Silva; Spaltro (34’ st Sini), Baldassin, Esposito G. (44’ st Marano), Gavioli (15’ st Celeghin), Cicconi; Maistrello, Chakir (34’ st Piscopo). A disp. Albertoni, Cugola, Morachioli, Ermacora, Merletti, Rossetti. All. Cevoli.

ARBITRO: Leone di Barletta (Catallo e Merciari; Ursini).

NOTE: ammoniti Tedeschi, Baldassin ed Esposito G. (R), Belardinelli, Comi, Louati e Crialese (P). Angoli 6-1 Renate, recuperi 1’+4’. Spettatori 600 circa.

Renate, la situazione

La classifica del girone A di serie C dopo le partite del 27esimo turno: SudTirol 67, Padova 59, Feralpi Salò 52, Renate 50, Triestina 41, Juve U23 39, Lecco 38, Pro Vercelli 37, Piacenza 35, Albinoleffe 32, Mantova 31, Trento 31, Pro Patria 28, Pergolettese 28, Virtus Verona 28, Fiorenzuola 26, Seregno 26, Pro Sesto 26, Giana 24, Legnago 21. Mercoledì nuovo turno infrasettimanale: le Pantere brianzole saranno a Verona, ospiti di una Virtus che non vince una partita dal 12 dicembre.

