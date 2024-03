Un sesto posto importante. E' quello portato a casa questo weekend dal giovanissimo Edoardo Pasquale, atleta di prima fascia della Casati Arcore, che ha partecipato domenica 3 marzo al Campionato Gold Individuale Allievi che si è tenuto a Mortara.

Edoardo Pasquale brilla nel Campionato Gold a Mortara

L'atleta della società arcorese si è distinto con gli esercizi al volteggio, cavallo con maniglie, sbarra, anelli, parallele e corpo libero piazzandosi sesto su un totale di 15 allievi in gara. Non solo, Edoardo ha mostrato un'abilità notevole in tutti gli attrezzi e la sua buona esecuzione ha reso felice la sua allenatrice, Valentina Boi che ha commentato "Ha fatto qualche errorino ma è una super promessa".

Le altre gare

Sempre nello stesso weekend si è tenuto a Lissone il Campionato Silver individuale di LB e LB3. La Casati Arcore ha schierato ben 19 ginnaste: quattro del Gruppo Promozionale allenate da Simona Sala e Irene Maffezzoli e 15 del Gruppo Avanzato allenate da Linda Brambilla e Lella Motta. Per loro è stata una pioggia di medaglie in tutte le categorie.

Nel livello LB Base Allieve: Erin Ripamonti (A1) prima classificata, Sveva Lissone (A2) seconda classificata, Amelia Campana (A1) quarta classificata, Giorgia Nava (A2) settima classificata, Marta Meregalli (A4) settima classificata, Amelie Cotrè (A4) ottava classificata e Lucia De Luca (A4) nona classificata.

Nel livello LB Base Junior 1: Angelica Barbato prima classificata, Eleonora Nava seconda classificata, Micol Borghetti quarta classificata, Federica Magni sesta classificata e Alice Brivio settima classificata.

Nel livello LB Avanzato Junior, Senior: Alice De Luca (J2) terza classificata, Beatrice Vavassori (S1) prima classificata, Matilda De Luca (S1) seconda classificata, Vera Conti (S1) sesta classificata, Giada Baldrlli settimana classificata e Aurora Colella (S2).

Nel livello LB Avanzato Junior, Senior: Ilenia Cambareri (J2) seconda classificata e Matilde Colombo (S1) prima classificata.