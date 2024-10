Un fine settimana di emozioni e determinazione gli atleti e le atlete della Casati Arcore, impegnati in diverse competizioni sul territorio lombardo.

Emozioni e brillanti risultati nel fine settimana per la Casati Arcore

I giovani talenti della Casati Arcore, sezione maschile, sono stati impegnati nella Zona Tecnica Gold Junior/Senior svoltasi a Mortara. Gli atleti, tra cui alcuni promettenti Junior, hanno affrontato una delle gare più impegnative nel calendario della Federazione Ginnastica, dando prova delle loro capacità e ambendo alla qualificazione per la finale nazionale di metà novembre a Fermo.

Federico Trionfo Fineo e Gabriele Penati, entrambi categoria Junior 1, hanno ottenuto risultati di grande valore posizionandosi rispettivamente al 7° e 8° posto nell'all-around della ZT 1.

“Un ottimo risultato per loro, quasi certo il passaggio in finale nazionale a Fermo”, ha dichiarato soddisfatta l'allenatrice Valentina Boi. Questo piazzamento segna un passo importante nella crescita dei due atleti.

Isacco Miotti, nella categoria Junior 3, si è distinto particolarmente a volteggio, dove ha conquistato un meritato 2° posto, mentre Paolo Mollichelli ha raggiunto il podio in parallela con un 3° posto. Purtroppo, qualche errore nelle altre rotazioni non ha consentito a Mollichelli di ottenere un piazzamento di rilievo nella classifica generale.

Tra i Senior, Daniele Perego ha ottenuto il 12° posto a cavallo con maniglie, con un punteggio positivo che lascia speranze per la qualifica nazionale. Alessio, nonostante la determinazione, ha avuto un’esperienza più difficile alla sbarra, dove ha chiuso in una delle ultime posizioni. La società guarda ora alla prossima sfida nazionale, pronta a sostenere i suoi ragazzi nella competizione di Fermo, dove gli atleti avranno l’opportunità di mettersi in luce ancora una volta.

Le gare della sezione femminile

Sul fronte femminile la Casati Arcore ha confermato il suo valore nel panorama ginnico lombardo, piazzandosi al secondo posto nella prima prova regionale del Campionato di squadra Allieve Gold1, disputata sabato 26 ottobre ad Arcore. Una competizione intensa, dove i migliori team della Lombardia si sono sfidati in un confronto che ha visto le ginnaste della Casati brillare con esercizi tecnicamente puliti e punteggi di altissimo livello.

Un balzo di qualità: da terze a seconde

Le ginnaste della Casati Arcore hanno dimostrato ancora una volta di poter competere ai vertici, migliorando la posizione dalla precedente prova disputatasi solo 15 giorni fa, passando dal terzo al secondo posto grazie a performance impeccabili. Con un punteggio complessivo di 205.575, frutto di esercizi eseguiti alla perfezione alla trave, parallele, corpo libero e volteggio, la squadra formata da Vittoria Ronchi, Anna Tognali, Beatrice Boracchi, Marisol Peruzzetto e Melissa Crivalli, ha lasciato il segno in una gara di elevatissimo livello tecnico.

Le stelle della competizione: punteggi record per Beatrice, Anna e Vittoria A guidare la squadra verso il podio sono state alcune prestazioni individuali eccezionali. Beatrice ha brillato nel volteggio, ottenendo il miglior punteggio di gara con i suoi due salti: il primo valutato a 19.150 e il secondo a 18.950. Anna, invece, si è distinta alle parallele con un punteggio di 17.800, risultato che le ha permesso di conquistare il secondo miglior punteggio assoluto di gara e il più alto per la squadra.

Anche Vittoria ha contribuito al successo del team, segnando un altro punteggio record a corpo libero con un 17.300 che rappresenta il miglior risultato assoluto della specialità. Inoltre, si è piazzata seconda alla trave con un punteggio di 18.100, dimostrando una preparazione completa e una qualità tecnica che le permettono di eccellere in più discipline.

“Sono più che soddisfatta - dichiara l’allenatrice Sara Varisco, orgogliosa dei risultati ottenuti dalle sue atlete - Hanno eseguito esercizi con grande attenzione e maturità, distinguendosi in una competizione di così alto livello della Federazione. Ora continueremo a lavorare intensamente in vista della zona tecnica, con l’obiettivo di accedere alla finale di dicembre”.

Giovani promesse e un futuro brillante per la Casati Arcore

Il team della Casati Arcore non si è limitato a ottenere risultati nella competizione Allieve Gold1: ha partecipato anche al Campionato Allieve Gold 3A con le ginnaste più giovani, che si sono distinte per bravura e determinazione, classificandosi seste su 21 squadre con un punteggio complessivo di 182.975. Marta Aquino, Bianca Crippa, Martina Santochirico, Sveva Lissoni ed Erin Ripamonti hanno dimostrato di essere talenti in crescita e, con il loro impegno, stanno ponendo basi solide per il futuro della società.

La squadra Gold 3B

Domenica è stato il turno delle allieve del campionato Gold 3B, con Micaela Aquino, Alessia Bueti, Giorgia Manicone e Giada Pinna che, pur confrontandosi in una gara impegnativa, hanno dimostrato una grande passione e spirito di squadra, chiudendo la prova con un totale di 175.675 punti e conquistando il ventesimo posto.

Con il talento e l'impegno dimostrati, la Casati Arcore continua a consolidarsi come una delle squadre più competitive del settore, con un futuro promettente e tanti obiettivi ancora da raggiungere.