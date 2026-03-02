Esordio da sogno in Serie B per la Casati Arcore: bronzo nazionale

La Casati Arcore riparte col botto e firma un’impresa che resterà negli annali della società. Sulla pedana di Modena al PalaPanini, la squadra maschile di ginnastica artistica ha conquistato un terzo posto straordinario nella prima prova del Campionato Nazionale di Serie B, firmando

un solido 142.950. Davanti ai brianzoli solo la SMAL e la Kines Roma, ma il bronzo di giornata ha il sapore della vittoria. Questo risultato segna infatti un grande balzo in avanti: se l’anno scorso la squadra aveva dovuto lottare ai playout per mantenere la categoria, l’esordio del 2026 racconta tutta un’altra storia. Una storia fatta di maturità, tecnica e una ritrovata consapevolezza.

Un team d’eccellenza

Il successo porta la firma di un collettivo affiatato, un mix perfetto tra l’esperienza dei veterani e l’energia delle nuove leve. A difendere i colori della Casati Arcore è sceso in campo un team motivato composto da: Paolo Mollichelli, Isacco Miotti, Gabriele Penati, Daniele Perego, Federico Trionfo Fineo, Alessio Villa e Oscar Giacomuzzo (prestito dalla Pro Patria Bustese).



La voce dei tecnici

A guidare i ragazzi da bordo pedana, la coppia di allenatori formata da Valentina Boi e Matteo Morandi.

“Siamo molto soddisfatti per la prestazione dei ragazzi – commentano a caldo i tecnici – Hanno eseguito correttamente i loro esercizi divertendosi, immersi in un clima sereno e carico di energia. È un risultato che ci dà una spinta incredibile e ancora più carica per il prossimo appuntamento”.

Il campionato di Serie B tornerà infatti protagonista tra sole due settimane a Biella, dove la Casati Arcore è chiamata a confermare quanto di

buono mostrato in questa prima prova.