Fabio Turchetto è campione d'Italia e d'Austria. Si chiude con una giornata d'anticipo la strepitosa stagione del pilota del Giornale di Desio

Doppio titolo

Foto 1 di 2 Foto 2 di 2

Colpaccio di Fabio Turchetto del team Ruote Scoperte Motorsport di Bovisio Masciago e pilota ufficiale del Giornale di Desio (sulla sua monoposto gialla c'è l'insegna della nostra testata). Quest’anno ha conquistato un doppio titolo e per giunta con una giornata di anticipo: si è laureato campione italiano nella categoria Light per il terzo anno consecutivo e in questo 2023 è diventato anche campione austriaco. La conferma è arrivata dopo le gare disputate all’autodromo del Mugello per la quinta tappa del campionato Zinox F2000 Cup.

Le due gare al Mugello

«Ho fatto un giro spettacolare nelle prove ufficiali con un tempo di alto livello nonostante gareggiassi con una vettura vecchia - ha raccontato Turchetto - purtroppo in gara 1 il pilota che era dietro mi ha tamponato e si è bucata una gomma della mia auto. In gara 2 invece sono arrivato quarto nella classifica generale delle Renault e primo nella categoria delle Renault più vecchie».

Ha stravinto con una tappa di anticipo

I punti hanno dato il loro responso: manca ancora la tappa di Misano il 5 novembre ma Turchetto ha già stravinto. E la soddisfazione è immensa.

«Quando torno in pista dopo una lunga pausa la prima giornata sono molto lento, poi non cosa succede, è come se facessi reset e il giorno dopo divento velocissimo» ha raccontato il pilota che ora si gode il suo doppio titolo: primo posto nella Drexler Formel Light Cup e la vetta nella Zinox Formula 2000 Light.

I progetti per l'anno prossimo

Ma come ormai noto dello stile del campione della scuderia bovisiana, la sua mente va già all’anno prossimo.