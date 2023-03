Federico Bosis, della squadra di judo della Polisportiva Besanese continua a brillare in campo internazionale: dopo la medaglia di bronzo conquistata nella European Cup under 21 di Lignano, ora conquista l’argento a Coimbra, in Portogallo.

Federico Bosis è argento nel World Tour under 21

Brillanti le prime due vittorie in cui il portacolori della squadra di Besana ha superato con destrezza il portoghese Ferreira e il tutt’altro che scontato kazako Beisembayev. Un lavoro certosino ha invece consentito a Bosis di superare i quarti di finale e la seminfinale in cui, dopo essersi portato in vantaggio, ha gestito entrambi gli incontri con una tattica di grande efficacia.

La finalissima

Purtroppo in sordina la finalissima tutta azzurra in cui ad avere la meglio è stato l’atleta del CS Carabinieri Valerio Accogli che dopo essersi portato in vantaggio nella prima metà del match, ha ben gestito il vantaggio costringendo Federico al secondo gradino del podio.

Un risultato che rinforza la fiducia

“La gara è stata impegnativa e sono riuscito ad arrivare in fondo anche questa volta, conquistando un’altra medaglia.” - ha dichiarato Federico a fine giornata. “Il bilancio di oggi nel complesso è positivo: sto ancora prendendo le misure nella nuova classe d’età e il buon risultato mi da fiducia perché conferma che sono sulla buona strada… la finale dice anche che ho ancora del lavoro da fare e mi da degli spunti interessanti per fare meglio e di più. Guardo avanti insieme al mio maestro e ai miei tecnici e ringrazio chi mi permette di dare il meglio sul tatami.“

La prossima tappa del World Tour per Bosis sarà a giugno a Praga.