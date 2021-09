Ferruccio promosso, il Seregno giocherà in casa

Lo stadio Ferruccio è pronto per ospitare le partite di serie C del Seregno.

Parere favorevole

La commissione comunale di vigilanza ha dato parere favorevole alla concessione dell'agibilità allo stadio Ferruccio, dopo i recenti lavori di adeguamento agli standard per la disputa del campionato di serie C. Era l'ultimo passo che mancava alla "apertura" dell'impianto cittadino, dopo le operazioni di messa a norma iniziate qualche mese fa.

Ferruccio aperto

Sabato il Seregno, che ha debuttato in campionato settimana scorsa a Trieste (la sfida è finita 0-0), ha in calendario una partita casalinga, con la Feralpi Salò. Attualmente la partita è programmata allo stadio Speroni di Busto Arsizio, ma c'è qualche possibilità che questa venga rispostata nella casa degli azzurri proprio nelle ore della vigilia. Giocare in casa, davanti a un pubblico che attende da decenni di rivedere il Seregno in azione in serie C, sarebbe probabilmente fonte di energia supplementare per il gruppo allenato da Alberto Mariani.

Altra attesa

Così la società seregnese: "La documentazione dell'avvenuto sopralluogo sarà trasmessa immediatamente agli organi federali e alla Lega Pro, cui domani (venerdì - ndr) spetterà l'ufficializzazione dello spostamento al Ferruccio della sede della partita di sabato contro la FeralpiSalò". C'è ancora da aspettare, quindi, per eventuali informazioni sulla vendita dei biglietti per chi volesse seguire dal vivo la partita.