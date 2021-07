Le foto dei lavori in corso allo stadio Ferruccio di Seregno per adeguarlo alle normative della serie C. Nel pomeriggio il sopralluogo del sindaco Alberto Rossi con il presidente della società Davide Erba e l'architetto Roberto Pozzoli, che ha curato il progetto.

Lavori in corso allo stadio Ferruccio

Lavori in corso allo stadio Ferruccio di Seregno per adeguarlo ai requisiti previsti per il campionato di serie C. Nel pomeriggio di oggi, mercoledì 14 luglio, il sopralluogo del sindaco Alberto Rossi con il presidente del Seregno, Davide Erba, il vice Leonid Arama e l'architetto Roberto Pozzoli, che ha firmato il progetto di sistemazione dello storico impianto sportivo.

Interventi per un milione di euro

Numerosi i lavori previsti, in particolare la posa dei seggiolini omologati sulle tribune. Sulla gradinata principale le nuove sedute comporranno la scritta Seregno, con un pallone accanto. Nel capitolato anche la realizzazione di una nuova tribuna vip, sky box e postazioni per radio e tv, oltre alla sistemazione degli spogliatoi, dei servizi igienici e delle biglietterie (i tagliandi saranno nominali e con posti numerati). Di circa 500mila euro la spesa per il potenziamento delle quattro torri faro, a cui saranno aggiunte più di venti postazioni sulla copertura della tribuna principale. L'obiettivo è la conclusione delle opere entro la metà di agosto, una corsa contro il tempo.

Gli obiettivi del Seregno

Le spese previste saranno ripartite al 50 per cento fra società e Comune, resta da definire l'aggiornamento della convenzione già sottoscritta per affrontare le maggiori spese dell'impianto d'illuminazione d'avanguardia. Nel corso del sopralluogo odierno allo stadio Ferruccio, è emerso l'interessamento del club azzurro per tre giocatori: Ermanno Fumagalli, portiere classe 1982, del Foggia, Christian Anelli, difensore del 1989 (del Foggia) e Federico Gentile, centrocampista del 1985 (dell'Alma Juventus Fano). Il ritiro precampionato è in programma dal 26 luglio al 13 agosto ad Arona.