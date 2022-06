Giovedì 2 giugno ricco di gare per la Società Ciclistica Cesano Maderno che in questa giornata festiva ha gareggiato in Emilia Romagna.

Festa della Repubblica in trasferta per le cicliste della S.C. Cesano

Le atlete cesanesi sotto la guida esperta dello storico direttore sportivo Guido Roncolato hanno preso parte al 1º Trofeo Cantina Valtidone a Borgonovo Val Tidone (PC), manifestazione suddivisa in tre gare per le donne esordienti primo anno, le donne esordienti secondo anno e le donne allieve.

Percorso suddiviso in due circuiti da ripetere più volte a seconda della categoria: un circuito di 11 km circa completamente pianeggiante che si sviluppa intorno a Borgonovo VT ed un circuito più piccolo riservato al finale delle gare con la salita di circa 1 km verso Seminò prima dello scollinamento e della discesa finale verso il traguardo.

I risultati delle esordienti primo anno

Nella gara dedicata alle Esordienti primo anno in gara la portacolori cesanese Nicole Veggiato: gara che si sviluppa su due giri grandi più il finale con una tornata nel circuito piccolo, per un totale di 30 km. Nicole dopo aver gareggiato in posizione alla testa del gruppo, perde terreno sulla salita finale terminando la sua gara nel gruppo inseguitore.

Staricco centra il 4° podio stagionale

Per le donne esordienti secondo anno, al via le cesanesi Giulia Costa Staricco e Christine Valseschini.

Quarantuno i chilometri previsti per loro, suddivisi in 3 passaggi nel circuito pianeggiante con una tornata su quello finale con lo strappo. Gara che ancora una volta in questa stagione si presenta molto attiva, con scatti contro scatti ed è proprio in uno di questi che tre atlete prendono il largo dirigendosi ai piedi della salita con 15” di vantaggio sulle dirette inseguitrici.

Giulia Costa Staricco e Christine Valseschini sono presenti alla testa della corsa e dopo aver ricucito la fuga, scollinano tra le migliori 10 atlete. È durante l’imbocco della lunga discesa al traguardo che un’atleta bergamasca, Alessia Locatelli (U.C. Ossanesga) si avvantaggia di qualche metro sul gruppo rimasto, tanto quanto le basta per presentarsi sotto lo striscione d’arrivo in solitaria con 10”.

Alle sue spalle Giulia Costa Staricco centra il 4º podio stagionale, regolando il gruppo inseguitore e conquistando la seconda piazza, conclude il podio Maria Acuti (Valcar Travel&Service); buona prova anche per Christine Valseschini che conclude la gara in gruppo.

Nelle Allieve si distinguono Pirola e Farina

Per le donne allieve previste 5 tornate del circuito pianeggiante con la salita da ripetere due volte. La gara nella parte pianeggiante si sviluppa lenta, con il gruppo che procede regolare e senza strappi. L’unico allungo decisivo viene lanciato da una ragazza juniores che arriva a prendere quasi un minuto ma che nel giro di qualche chilometro viene riassorbita.

Come previsto la selezione viene fatta nella prima tornata sulla salita, dove il plotone si spacca in più gruppetti: nel gruppo in testa la corsa rimangono 15 unità di cui le cesanesi Letizia Pirola, Carlotta Colombo e Sofia Farina.

Al secondo e ultimo passaggio il gruppo si spacca ulteriormente e le atlete cesanesi, al primo anno nella categoria, rimangono ritardate dalla testa della corsa formata da due fuggitive, e concludono con Letizia Pirola e Sofia Farina rispettivamente al 14º e 15º posto; Carlotta Colombo rimane invece coinvolta in una brutta caduta in discesa, fortunatamente senza riportare grossi danni fisici.

Domani gara in Autodromo a Monza

I prossimi impegni vedranno le ragazze della formazione brianzola in gara sabato 4 giugno nella gara di casa all’Autodromo Nazionale di Monza per il tradizionale appuntamento con il Memorial Lorenzo Ganassin che anche quest’anno assegnerà la maglia di Campionessa Provinciale di Monza e Brianza.

Alcune foto della giornata di ieri: