Le foto della festa promozione del Seregno

Dopo 43 anni di attesa il Seregno torna in serie C. Al rientro dalla trasferta di Casatenovo, i tifosi si sono ritrovati allo stadio Ferruccio per festeggiare la promozione della squadra azzurra. In trionfo il presidente Davide Erba.

La festa promozione del Seregno

L'attesa lunga 43 anni si è interrotta nel tardo pomeriggio di oggi, domenica 6 giugno. Il Seregno con il pareggio esterno contro la Casatese (2-2) è tornato in serie C. Poco prima delle 20, il rientro del pullman della squadra azzurra allo stadio Ferruccio, con tanti tifosi ad attendere i giocatori per festeggiare la storica promozione. In trionfo il presidente Davide Erba.

Il presidente: "Entro tre anni in serie B"

I festeggiamenti sono proseguiti con un giro del bus in centro città e un momento di ritrovo nel centro sportivo Seregnello, prima di un violento temporale che però non ha smorzato l'entusiasmo della società e dei tifosi. Il presidente, quasi commosso, ha preso un grande impegno con i tifosi seregnesi: "Entro tre anni in serie B". Davide Erba ha quindi confermato che, in collaborazione con il Comune, si procederà al più presto a effettuare i lavori per adeguare lo stadio Ferruccio alle normative previste nel professionismo, forse in tempo utile per cominciare il nuovo campionato nell'impianto di casa.