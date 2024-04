Brianza Casa Basket finisce la stagione con una sconfitta: a spuntarla è Fiorenzuola che porta a casa una vittoria per 91‐71.

Finale di stagione amaro per Brianza Casa Basket

Ultima partita della propria stagione per Brianza Casa Basket che, con la sconfitta di settimana scorsa contro Desio, ha dovuto dire addio ai playoff, dopo essere stata a lungo tra le prime otto della classe nel corso dell’anno.

A Castell’Arquato di fatto i brianzoli rimangono in partita per un quarto, chiuso 28‐26 in favore dei padroni di casa, che però scappano nella seconda frazione grazie ad un 27‐15 di parziale e mettono il risultato in cassaforte. Vince Fiorenzuola 91‐71 e finisce così la propria stagione davanti ai ragazzi di coach Lombardi, che invece chiudono con 30 punti in classifica (15 vittorie e 19 sconfitte).

Foto 1 di 4 Foto 2 di 4 Foto 3 di 4 Foto 4 di 4

"Tutta la società BCB, lo staff e i giocatori ringraziano sentitamente il proprio pubblico, presente in tutte le partite casalinghe al PalaFacchetti, ma anche nelle lunghe e complicate trasferte, diverse fuori regione. Anche ieri il loro sostegno si è fatto sentire come sempre. Un grosso ringraziamento a loro, augurandosi di rivederli ancor più numerosi l’anno prossimo"- fa sapere la società in una nota.

(photo credit: Ufficio Stampa Fiorenzuola Bees)