Ancora ottimi risultati e grandi sodfdisfazioni tra gli atleti e lo staff della Casati Arcore.

Finale Nazionale GOLD Junior/Senior: brillano gli atleti della Casati Arcore

Nel dettaglio, nel fine settimana, il settore Maschile della squadra di Arcore è stato protagonista di un fine settimana ad altissimo livello, impegnato dal 14 al 16 novembre nella Finale Nazionale GOLD Junior/Senior a Fermo. Ben cinque biancoverdi hanno mostrato determinazione, qualità tecniche e grande maturità agonistica, conquistando diverse finali di specialità e portando a casa piazzamenti di prestigio che confermano la crescita del gruppo e l’ottimo lavoro svolto in palestra.

Paolo Mollichelli – Categoria Senior

Finalista agli anelli, ha chiuso con un ottimo 4° posto, sfiorando il podio.

– Categoria Senior Finalista agli anelli, ha chiuso con un ottimo 4° posto, sfiorando il podio. Gabriele Penati – Categoria Junior 1

Finalista a parallele e sbarra, ha ottenuto rispettivamente l’8° e 7° posto, dimostrando solidità e personalità.

– Categoria Junior 1 Finalista a parallele e sbarra, ha ottenuto rispettivamente l’8° e 7° posto, dimostrando solidità e personalità. Federico Trionfo Fineo – Categoria Junior 1

Finalista a corpo libero, ha concluso con un buon 7° posto.

“Non sono mancati alcuni errori durante la competizione, ma nel complesso i tre ginnasti hanno dimostrato carattere, qualità tecniche e una crescita costante” dichiarano gli allenatori Valentina Boi e Matteo Morandi. Hanno partecipato alla competizione anche: Daniele Perego – Senior, 17° al cavallo con maniglie e Isacco Miotti – Junior 2, 23° alle parallele.

Sezione femminile

Ottimi risultati anche per la sezione femminile, impegnata domenica 16 novembre nella seconda prova di Campionato Silver LE Base a Mortara. Le ginnaste Vanessa Crivalli e Margherita (categoria Junior 1 e Senior 1) hanno conquistato entrambe un 6° posto nelle rispettive categorie, mettendo in campo esercizi puliti e ben eseguiti. La giornata si è colorata di un prestigioso risultato grazie a Vanessa Crivalli, che ha brillato alla trave, conquistando uno splendido 3° posto e salendo così sul podio di specialità. Le atlete sono seguite con grande dedizione dalla tecnica Giorgia Leone.