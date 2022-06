Oltre allo svolgimento delle Finali Nazionali Under 17 maschili, il Comitato Territoriale FIPAV Milano Monza Lecco ha premiato, durante questo fine settimana molto intenso, le vincitrici delle Coppe Regular Level Femminile, Under12 Femminile, Under17, Under15 e Under12 Maschile. Le 14 squadre protagoniste di questi 7 scontri hanno contribuito a rendere la pallavolo la grande protagonista di questo mese.

Finali di Coppa Regular Level: la coppa Under 12 va a Desio Volley Brianza Verde

La finale di Coppa Under 12 Maschile è stata vinta da Desio Volley Brianza Verde. I ragazzi sono riusciti a superare la concorrenza dei Diavoli Powervolley a Brugherio con il punteggio di 2-0 (25-18; 26-24). Il terzo posto è stato conquistato da Pallavolo Milano Vittorio Veneto, che ha battuto 2-0(25-7; 25-18) la seconda formazione presentata dai Diavoli Powervolley.

Ad aggiudicarsi il Titolo di vincitrice della Coppa Regular Level Femminile 2021/2022 è stata la squadra di ASD Zeronove che, nel corso della serata del 4 giugno, ad Arcore, ha battuto le avversarie di Casati Gioielleria Mandelli in un incontro di quasi due ore deciso solo al quinto set, con il punteggio di 3-2 (21-25; 22-25; 25-15; 25-8; 15-9).

La Coppa Under 12 Femminile è stata invece conquistata a Milano dalla formazione di Billa Volley Team Gialla che ha battuto in finale le avversarie di Visette Volley Rossa con il punteggio di 2-1 (25-22; 25-27; 25-15). La finalina è invece andata a Vbest Blu, che ha prevalso con il punteggio di 2-0 (25-22; 25-14) su Viscontini Milano, aggiudicandosi così la medaglia di bronzo.

I vincitori della Coppa Under 15 Maschile sono stati i ragazzi di Diavoli Powervolley. La formazione schierata vincitori della coppa ha prevalso a Segrate sugli avversari di Desio Volley Brianza con il punteggio di 3-0 (25-13; 25-18; 25-20).

Ad aggiudicarsi la vittoria della Coppa Under 17 Maschile è stato il sestetto di Pro Victoria che, sul campo di Gorgonzola, è riuscito ad imporsi sui rivali di U.S. Argentia Pallavolo A.S.D. con il punteggio di 3-0 (25-22; 26-24; 25-21).