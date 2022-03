Finalmente Seregno! Vittoria pesantissima al Ferruccio

Calcio - Serie C

La squadra brianzola non si aggiudicava una partita dal mese di dicembre

Il Seregno torna al successo imponendosi in uno scontro diretto per la salvezza.

La partita

Oltre tre mesi dopo dall'ultima volta (0-1 sul campo del Trento), il Seregno è tornato alla vittoria, superando allo stadio Ferruccio il Legnago Salus, in un match di fondamentale importanza. La sfida di mercoledì ha visto gli azzurri scattare meglio dai blocchi di partenza. Al 4’, Zè Gomes ha risolto una mischia nell’area di rigore ospite, firmando l'1-0. Alla mezz’ora, il portoghese ha poi rifinito un contropiede per Andrea Cocco, che sempre di destro battuto Corvi per il 2-0. Nella ripresa, i veneti hanno provato a reagire il solo frutto del loro predominio territoriale è stata la marcatura di Bondioli, che ha 29’ ha dimezzato lo scarto, incornando un angolo di Pitzalis.

Il tabellino

SEREGNO - LEGNAGO SALUS 2-1

Marcatori: 4’ Zè Gomes (S), 30’ Cocco (S); 29’ st Bondioli (L).

Seregno (3-5-2): Tozzo; Gemignani, Solcia, M. Rossi; Balzano (35’ st Galeotafiore), R. Marino, Raggio Garibaldi (14’ st Iurato), Vitale, Valeau; Cocco, Zè Gomes (44’ st Dell’Agnello). A disp. Marocco, Lupu, Mandorlini, Cortesi, Aga, Jimenez, Bartolotta, Invernizzi e Pani. All. Mariani.

Legnago Salus (4-3-2-1): Corvi; Ricciardi, Gasparetto, Bondioli, E. Rossi; Yabre, Paulinho (12’ st Pitzalis), Lollo; Sgarbi, Contini; Alberti (27’ st Zanetti). A disp. Enzo, Rossini, Stefanelli, Meneghetti, Casarotto e Giacobbe. All. Perna.

Arbitro: Mucera di Palermo.

Note: ammoniti R. Marino (S), Raggio Garibaldi (S), Dell’Agnello (S), Stefanelli (L), Contini (L), Gasparetto (L) e Pitzalis (L). Calci d’angolo 2-4. Recuperi 0'+5'.

Seregno, la situazione

La classifica del girone A di serie C dopo le partite del mercoledì: Sudtirol 79, Padova 72, Feralpi Salò 58, Renate 55, Lecco 50, Pro Vercelli 48, Triestina 47, Juve U23 46, Piacenza 43, Albinoleffe 37, Virtus Verona 36, Pro Patria 35, Mantova 35, Fiorenzuola 34, Trento 33, Pro Sesto 30, Seregno 30, Pergolettese 29, Legnago 27, Giana 26 (giovedì si giocano Triestina-Pergolettese e Giana-Feralpi Salò). Domenica il Seregno affronterà la capolista SudTirol.