Nulla da fare per Brianza Casa Basket che, nella giornata di sabato 27 gennaio, ha incontrato Salerno al Palafacchetti. La 21esima giornata di Campionato di Serie B va dunque alla squaadra ospite che torna a casa con un punteggio di 69-76.

Fine settimana da dimenticare per Brianza Casa Basket

Salerno, reduce da cinque sconfitte consecutive ed in un momento di stagione molto complicato, prova comunque a dare filo da torcere sin dai primi minuti alla Lissone Interni, che fa fatica a trovare ritmo offensivo, subisce la fisicità di Matrone e vede gli ospiti scappare sul finire di primo quarto: 15-23 il punteggio dopo dieci minuti di gioco.

La seconda frazione si apre con la tripla del neo acquisto Umberto Stazzonelli, che però non dà ancora ritmo ai brianzoli, i quali sprofondano a -11 con i due punti di Acunzo da rimbalzo offensivo (18-29), che costringono coach Lombardi a fermare la partita. Dopo il timeout Brianza torna a contatto cambiando difesa, ma purtroppo concede ancora qualcosa, non riuscendo a mettere la testa avanti prima dell’intervallo lungo: 38-41 recita il tabellone a metà partita.

Lissone interni prova la rimonta

Al rientro dagli spogliatoi BCB piazza un parziale di 12-6, va avanti nel punteggio (50-47) e costringe i campani al timeout. I due di Fabiani mettono due possessi pieni di divario fra le due compagini (55-49), ma con un 11-0 a cavallo tra il terzo e il quarto quarto, la Virtus Arechi riconduce nuovamente la partita e questa volta il minuto di sospensione lo chiama la panchina di casa. Ne consegue un altro mini parziale brianzolo e nuovamente vantaggio Lissone Interni (63-62), che però nel finale, così come già successo a Crema nel turno infrasettimanale, é meno lucida rispetto agli avversari, che grazie ad un canestro di Spizzichini e ai due liberi di Spinelli e Cucco chiudono la partita e la striscia di sconfitte consecutive: 69-76 il punteggio finale da Treviglio.

Per i brianzoli ora la possibilità di riscatto è immediata: sabato prossimo in casa con Gema Montecatini, prima della trasferta a Legnano.

