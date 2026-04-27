Fine settimana di soddisfazioni per il Pool Cantù-Sovico

Il fitto weekend di gare ha portato al Pool Cantù-Sovico-GB Team importanti risultati. Al piazzamento ottenuto da Soldarini nel G.P. Liberazione di Roma e alla vittoria sfiorata da Simone Marconi sabato in Veneto (l’atleta milanese ha partecipato al “4° Palio Vini Classico Piedemonte” giungendo secondo anticipato di 1” da Giole Libertani), domenica si sono aggiunte la vittoria del Campionato Regionale piemontese di Cross Country (XCO MTB) firmata da Soldarini e il piazzamento ottenuto da Sebastiano Menga nella gara di Pontenure.

La gara

Il 16enne di Domodossola, al secondo anno nella categoria Allievi, ha potuto vestire la maglia biancorossa di miglior piemontese in virtù del quarto posto ottenuto domenica a Sant’Anna di Monteu Roero, nel Cuneese. Davanti a Soldarini si sono classificati i valdostani Careri (Orange Bike), Philippot (G.S. Lupi) e Tremblan (G.S. Lupi). L’importante risultato inorgoglisce tutto lo staff del Pool Cantù-Sovico-GB Team e conferma il buono stato di forma del ciclista ossolano.

Passando a Pontenure, Menga – che correva a una decina di chilometri da casa – ha concluso i 60 chilometri del “Memorial Silvelli” in ottava posizione. Un piazzamento cercato, voluto e ottenuto con caparbietà. «Sebastiano ha lottato anche contro la sfortuna, nonostante una scivolata, è riuscito a tornare nel gruppo dei migliori e concludere con un buon piazzamento», hanno sottolineato i tecnici del team brianzolo.

Giovanissimi

Dalla sede di via Giovanni da Sovico sono arrivati i complimenti anche alla formazione dei Giovanissimi che sabato 25 aprile ha partecipato al Meeting Regionale di Gimkana classificandosi all’ottavo posto assoluto nella graduatoria che comprendeva tutte le 34 formazioni partecipanti.

Domenica, a Lurate Caccivio atleti ed atlete del Velo Club Sovico hanno ottenuto diversi buoni piazzamenti individuali arrivando così molto vicino al podio nella graduatoria per team.