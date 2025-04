E' stato un fne settimana ricco di impegni e buoni risultati per la ginnastica artistica della Casati Arcore. Tra i risultati da segnalare quello della squadra di agonistica femminile in Serie C a Padova con la squadra brianzola che ha chiuso all'11esima posizione.

Fine settimana ricco di impegni e buoni risultati per la ginnastica artistica della Casati Arcore

Domenica 6 aprile, a Padova, la squadra di Arcore ha partecipato alla terza prova del Campionato di Serie C di Ginnastica Artistica Femminile (Zona Tecnica 1), classificandosi all'undicesimo posto con un punteggio complessivo di 125,450.

Le ginnaste Viola Galbiati, Martina Sala, Veronica Lissoni e Marta Negri (in prestito dalla società Fanfulla 1874) si sono cimentate negli esercizi ai quattro attrezzi della disciplina: corpo libero, trave, parallele e volteggio. La squadra è guidata dalle tecniche Morgana Iannarelli e Sara Varisco.

Per quanto riguarda la sezione maschile del gruppo promozionale, gli atleti della categoria Silver hanno gareggiato nel corso del fine settimana. Nella giornata di sabato 5 aprile, Nathan e David Mihaltan hanno preso parte alla gara LA Allievi A2, ottenendo un buon risultato.

Domenica 6 aprile è stato il turno della categoria LB Allievi A2, che ha visto impegnati Mirko Riva, miglior classificato della società, insieme a Filippo Fossati, Gabriel Bertoli, Damian Lankin, Fabio Mini, Ruben Molteni e Davide Capuano. Nella categoria LB Allievi A3 ha gareggiato Samuele Magro. Gli atleti sono stati accompagnati dagli istruttori Roberto Pavan, Isacco Miotti e Martina Mantovani.

I risultati dello scorso weekend a Morbegno

Da segnalare anche i risultati del precedente weekend ottenuti a Morbegno dalla sezione femminile di Promo 1 e 2 nel Campionato Silver. Nella categoria LA Base si sono distinte entrambe le squadre in gara. La Squadra B ha conquistato un eccellente secondo posto con un punteggio di 185,450, mancando la prima posizione per soli 0,1 punti. Le ginnaste in gara erano Pilotti Sveva, Prestifilippo Stella, Bighellini Giorgia, Balconi Francesca ed Erba Lisa. La Squadra A ha raggiunto il quarto posto a pari merito, totalizzando 181,400 punti e sfiorando il podio per appena 0,25 punti. Ne hanno fatto parte De Salvia Alida, Bonfanti Elisabetta, Maggioni Vittoria e Barraco Gioia.

Sempre a Morbegno, nella giornata di sabato, si è distinta anche la squadra LA3 Avanzato, che ha ottenuto un buon quinto posto con il punteggio di 161,350. Le ginnaste in gara erano Ferreri Camilla, La Rocca Martina, Celani Aurora, Panceri Nicole e Riva Nicole. Tutte queste ginnaste sono state accompagnate in gara da Sara Varisco e Giulia Gnasso.

La società Casati Arcore esprime soddisfazione per la partecipazione e i risultati raggiunti in tutte le categorie, confermando l’impegno costante delle atlete, degli atleti e dello staff tecnico.

