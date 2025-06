Fine settimana ricco di impegni nazionali per la Casati Arcore, che ha portato in gara sia la sezione femminile che quella maschile al PalaFacchetti di Treviglio, teatro di due importanti competizioni: la Gold Star e la Coppa Campioni.

Ottimi risultati per la sezione femminile alla Gold Star

Quattro giovani ginnaste del settore agonistico femminile, allenate da Sara Varisco, hanno partecipato con grande determinazione alla seconda prova del prestigioso trofeo Gold Star, nuova competizione nazionale riservata alla categoria Allieve Gold.

Le atlete Beatrice Boracchi, Vittoria Ronchi, Melissa Crivalli e Anna Emilia Tognali hanno gareggiato in “prestito” presso quattro diverse società italiane, contribuendo con le loro esibizioni al risultato delle rispettive squadre:

• Vittoria Ronchi ha conquistato il primo gradino del podio con la Libertas Vercelli;

• Beatrice Boracchi ha ottenuto il sesto posto con la Ghislanzoni Gal;

• Anna Emilia Tognali ha chiuso in ottava posizione con la P. Auxilium Genova;

• Melissa Crivalli ha raggiunto la decima posizione con la Gal Lissone.

Un bilancio estremamente positivo per le giovani ginnaste, che hanno avuto l’opportunità di confrontarsi con alcune delle migliori atlete del panorama nazionale.

Coppa Campioni: in gara anche la sezione maschile

Sempre a Treviglio, anche la sezione maschile della Casati Arcore è scesa in pedana per la Coppa Campioni, con gli atleti Federico Trionfo Fineo e Gabriele Penati, impegnati in un all around nella categoria Juniores, competizione che prevede la prova su tutti gli attrezzi e una classifica unificata. In una competizione lunga e impegnativa, Federico ha chiuso al 15° posto, mentre Gabriele ha concluso la gara in 24a posizione. Al loro fianco, l'allenatrice Valentina Boi ha guidato e sostenuto

gli atleti in questa importante esperienza.

La società di Arcore torna dunque da Treviglio con ottimi riscontri e tanta esperienza in più per i suoi giovani ginnasti e ginnaste, che continuano a crescere e a rappresentare con orgoglio i colori societari a livello nazionale.