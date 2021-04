Folgore Caratese avanti tutta: battuti i Corsari

Un gol e una difesa solidissima consentono alla Folgore Caratese di superare il Sestri Levante.

La partita

Dopo la vittoria di domenica sul campo della Caronnese, propiziata da una rete di Isaac Drogba, la Folgore Caratese continua a correre. La rete che poi risulterà decisiva arriva al 18esimo minuto del primo tempo, grazie a Mamadou Ngom. Da lì il punteggio non cambierà più, a dimostrazione una volta di più della solidità difensiva della squadra allenata da Emilio Longo. Nell’ultimo quarto d’ora di gioco i brianzoli si trovano anche in inferiorità numerica (espulso Bini), ma la porta difesa da Bertozzi rimane inviolata: finisce 1-0.

Vittoria che vale doppio

Per la Folgore Caratese si tratta del quarto risultato utile consecutivo (due vittorie e due pareggi). Il successo nel turno pre-pasquale vale doppio perché i Corsari di Levante sono squadra anch’essa coinvolta nella lotta playoff e prima della sfida diretta precedevano i brianzoli di 4 punti in classifica. A vantaggio, per ora virtuale, della squadra di Longo c’è anche il conto delle partite giocate, visto che la Folgore Caratese deve ancora recuperare la sfida con il Città di Varese.

Folgore Caratese, la situazione

La classifica del girone A di serie D dopo le partite del pomeriggio di giovedì: Gozzano 56, Pont Donnaz e Castellanzese 54, Bra 50, Sestri Levante e Sanremese 44, Folgore Caratese e Imperia 43, Caronnese 42, Legnano e Lavagnese 38, Arconatese 33, Chieri 31, Casale 30, Derthona 29, Saluzzo 27, Varese 22, Borgosesia 20, Vado 17, Fossano. Non si sono giocate Vado-Varese e Casale-Derthona. Il campionato di serie D si ferma ora per 10 giorni: il prossimo turno è previsto infatti per domenica 11 aprile (con la Caratese attesa in Piemonte dal Chieri).