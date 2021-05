Folgore Caratese, brutta caduta con l’ultima in classifica

La Folgore Caratese torna a mani vuote dalla trasferta a Fossano.

La partita

Mercoledì si giocavano le partite del 31esimo turno (al netto di 3 rinvii) del girone A di serie D. Fra queste la sfida fra la Folgore Caratese, desiderosa di punti vitali per tenere accese le speranze playoff, e il Fossano, squadra ultima in classifica e con un piede in Eccellenza. Ebbene, il risultato è andato decisamente contro pronostico, visto che la vittoria è andata ai piemontesi: all’Angelo Pochissimo è finita infatti 1-0 per il Fossano, grazie alla rete di Lorenzo Adorni alla mezz’ora della ripresa. La squadra di Emilio Longo non è riuscita a pungere in attacco e vede così scappar via una grande occasione, considerati anche i risultati degli altri campi (sconfitte Pont Donnaz, Castellanzese e Caronnese).

Il quadro

La Folgore Caratese resta al quinto posto (in una classifica molto condizionata dalle partite da recuperare), ma bisogna tener conto della distanza dalla seconda – ed eventualmente dalla terza in graduatoria. Perché la quinta possa giocare effettivamente i playoff, la suddetta distanza deve essere inferiore ai 9 punti a fine campionato. Ci sono ancora sette partite ma il ritmo dei brianzoli nelle ultime settimane è stato decisamente altalenante: quella di Fossano è infatti la terza sconfitta nelle ultime cinque partite giocate dagli azzurri (in mezzo ci sono anche state due vittorie, compresa quella sul Varese).

Folgore Caratese, la situazione

La classifica del girone A di serie D dopo le partite del pomeriggio di mercoledì (fra parentesi le partite giocate): Pont Donnaz (31) 59, Castellanzese (31) 58, Gozzano (28) 57, Bra (30) 55, Folgore Caratese (31) 49, Caronnese (31) 49, Legnano (31) 47, Sestri Levante (30) 47, Sanremese (29) 46, Imperia (31) 44, Casale (31) 43, Lavagnese (31) 43, Derthona (30) 36, Arconatese (31) 35, Chieri (29) 34, Varese (30) 30, Saluzzo (30) 30, Vado (31) 24, Borgosesia (30) 24, Fossano (30) 18. Domenica il girone A torna in campo per la giornata numero 32, ma la Folgore Caratese non giocherà: già disposto infatti il rinvio della partita prevista con la Sanremese.

Sul Giornale di Carate in edicola e disponibile on line nella versione sfogliabile questa settimana ampio spazio al mondo del calcio brianzolo, con due pagine dedicate al Renate.