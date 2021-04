Folgore Caratese, un gol-lampo per sconfiggere il Varese

Dopo la sconfitta interna con il Vado, la Folgore Caratese riprende a incamerare punti.

La partita

Il recupero della 25esima giornata parte nel migliore dei modi per la squadra di Emilio Longo. Dopo 3 minuti infatti la Folgore Caratese passa in vantaggio con la rete dell’ex Monza Paolo Valagussa. Il Città di Varese, che tornava in campo per una partita dopo un lunghissimo stop dovuto ai protocolli Covid, prova a reagire ma la porta difesa da Pizzella (autore di un miracolo nel finale su Minaj) rimarrà inviolata fino al fischio finale. Gli azzurri ritrovano così la vittoria che mancava dall’1 aprile, quando sconfissero il Sestri Levante. In chiave classifica, i tre punti di mercoledì tengono aperte le speranze di accedere ai playoff, anche se ci sarà – da qui alla fine del campionato – sia da conquistare almeno il quinto posto sia stringere le distanze dalle formazioni che si troveranno al secondo e al terzo posto della classifica.

Il tabellino

FOLGORE CARATESE – CITTÀ DI VARESE 1-0

Reti: 3′ Valagussa.

Caratese: Pizzella, Bini, Ciko, Monticone, Ngom (94′ st Finessi), Valagussa (37′ st Cozzari), Marconi, Drogba (1′ st Macrì), Kaziewicz (30′ st Alabiso), Di Stefano (45′ st Paoluzzi), Derosa. A disp. Bertozzi, Troiano, Cacciatori, Tronco. All. Longo.

Varese: Siaulys, Aprile, Mapelli, Parpinel, Polo (42′ st Baek), Scampini, Disabato, Gazo, Nicastri, Minaj, Capelli. A disp. Lassi, Snidarcig, Romeo, Otelè, Petito, Dellavedova, Ebagua. All. Rossi.

Arbitro: Di Francesco di Ostia Lido.

Folgore Caratese, la situazione

La classifica del girone A di serie D dopo il recupero di mercoledì (fra parentesi le partite giocate): Pont Donnaz (30) 59, Castellanzese (30) 58, Gozzano (28) 57, Bra (30) 55, Caronnese (30) 49, Sestri Levante (30) 47, Folgore Caratese (29) 46, Sanremese (28) 45, Legnano (29) 44, Lavagnese (30) e Imperia (28) 43, Chieri (29) e Arconatese (30) 34, Derthona (27) 32, Casale (27) 31, Saluzzo (30) 30, Vado (29) e Varese (26) 23, Borgosesia (29) 21, Fossano (29) 15. Ora il calendario normale del girone si ferma, per dare spazio ai tanti recuperi: domenica tocca di nuovo alla Folgore Caratese, che giocherà in casa l’Imperia.

