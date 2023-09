La trasferta al Mugello del team di Bernareggio MC7 Corse era nata con i migliori auspici ma un problema elettronico alla moto di Christian Gamarino, ha fatto sfumare ogni possibilità di poter salire sul podio al termine della gara che si è disputata sui circuito del Mugello.

Gamarino fermato da un problema elettronico: sfuma la vittoria al Mugello

E pensare che Gamarino era partito benissimo già dalle prove: era sempre stato tra i più veloci sia nelle libere che sulla griglia di partenza, dove ha occupato le seconda posizione alle spalle di Niccolò Canepa. Il principale avversario per il titolo del pilota genovese, Giannini, partiva invece dalla quinta casella preceduto da Doriano Vietti Ramus e Alessandro Andreozzi.

La netta supremazia di Canepa non era frutto solo delle sue doti di guida: la Yamaha metteva in campo la R1 GYTR Pro 25th Anniversary, un’autentica superbike che sarà posta in vendita il prossimo anno in soli venticinque esemplari a circa centosessantamila euro. Il regolamento del National Trophy è “open”, molto più permissivo di quello della superbike del CIV e questo spiega la varietà di moto in campo: la BMW del leader provvisorio della classifica è una superbike che correva nel mondiale dello scorso anno.

Canepa è partito a cannone seguito da Gamarino che ha cercato di restare attaccato al pilota Yamaha: alle loro spalle, ma già staccato, Giannini. Al terzo giro i due avevano già creato un gap notevole, con il pilota Aprilia del team di Matteo Colombo che precedeva il gruppo di oltre tre secondi.

Gamarino rientra ai box

Ma ecco che la sfortuna gli rivolge la sua attenzione: la moto italiana ha accusato un problema elettronico che ha tagliato le prestazioni del motore. Gamarino è così dovuto rientrare ai box.

Una vera disdetta considerando che Giannini all’ultimo giro scivolava a seguito del contatto con Arcangeli, che arriverà poi terzo. Il podio della gara è completato da Vietti Ramus, secondo.

La classifica del campionato vede Gabriele Giannini al comando con 106 punti precedere Niccolò Canepa di trentuno punti e Christian Gamarino di trentadue. L’ultimo appuntamento, che si correrà a Imola sul circuito del Santerno, ha in calendario due gare quindi ci sono in palio cinquanta punti, tutto ancora può succedere.