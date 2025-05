Dopo i primi due atti giocati in Brianza, da cui le squadre sono uscite con una vittoria per parte, la serie si sposta a Rieti: è tempo di gara 3 per Npc e Rimadesio.

Gara 3 è ancora di Rieti, sconfitta la Rimadesio

Chiamata a reagire in seguito alla pesante sconfitta di 72 ore fa, la squadra di Desio inizia la partita con un’energia diversa rispetto a quanto visto in gara 2 e riesce a costruire già nei primi minuti il primo vantaggio in doppia cifra della propria serata. Rieti, invece, fatica maggiormente ad entrare in ritmo offensivamente e, come successo ai blu-arancio martedì sera, realizza solo 13 punti nel primo quarto, trovandosi così costretta ad inseguire di otto lunghezze alla prima pausa.

In avvio secondo periodo Desio prova ad allargare ulteriormente il divario e con il canestro dalla lunga distanza di Torgano, miglior realizzatore aurorino con 16 punti, tocca il +12 sul 15- 27. Da quel momento, però, l’attacco desiano si ferma: i brianzoli subiscono un parziale di 18-1 e vedono così vanificare il proprio vantaggio. Prima dell’intervallo lungo Cipolla e Torgano trovano il fondo della retina da oltre l’arco, tornano a far segnare con continuità l’Aurora e fissano il punteggio sul 35-36 a metà partita.

Nel secondo tempo Rieti approccia meglio la gara rispetto a Desio, che vede così nuovamente scappare la formazione di casa. Dopo essere stata oltre il solo possesso di svantaggio per gran parte del terzo periodo, l’Aurora accorcia le distanze e, grazie a cinque punti consecutivi di Perez, all’ultimo mini riposo solo solo tre le lunghezze a separare le due compagini.

Le due squadre incominciano la quarta ed ultima frazione con il freno a mano tirato: cinque pari il parziale dopo quasi 7′ di quarto e reatini ancora in vantaggio 58-55. Un parziale di 6-0 firmato dal trio Melchiorri-Cecchi-Fabi regala il massimo vantaggio alla Npc che, a poco meno di 3′ dalla sirena finale conduce la partita con tre possessi pieni di vantaggio. Desio ci prova fino alla fine, ma Rieti mette in ghiaccio il risultato, vince 69-60 e conquista così il punto del sorpasso nella serie.

È 2-1 Rieti, con la Rimadesio spalle al muro chiamata a vincere nel weekend per rimandare il discorso salvezza a mercoledì prossimo. Domenica, ore 18, di nuovo in campo per una decisiva gara 4.

(Foto credits: Npc Rieti)