Tanti secondi posti e diversi podi di squadra. Sono i risultati ottenuti nel weekend dagli arcieri della Polisportiva di Besana in Brianza che hanno partecipato alla "Gara dei Giovani per Tutti" che si è tenuta a Gerenzano, organizzata dagli arcieri dell'Airone.

Gara dei Giovani per Tutti: brillanti risultati per gli arcieri di Besana

In particolare si segnala il secondo posto Senior Maschile di Conti Fabrizio (542), e il secondo e terzo posto Junior Maschile per Villa Matteo (534) e Sinigaglia Francesco (520).

Le ragazze non sono state da meno, con il secondo posto Junior Femminile di Ribotto Erika (493) e il secondo posto Allieve Femminile di Agrati Camilla (521).

Podi di squadra

Non sono mancati anche in questa sfida i podi di squadra: con 1561 punti, Primo posto di squadra Senior Maschile per Conti Fabrizio, Frison Massimo e Frison Marco mentre con 1545 punti, primo posto di squadra Junior maschile per Villa Matteo, Sinigaglia Francesco e Durante Gabriel che festeggia anche il suo nuovo primato personale di 491 punti.

Infine con 1503 punti, secondo posto di squadra Allieve femminile per Agrati Camilla, Sala Sabrina e Ormenese Greta.