Giacomo Nizzolo da podio al Tour de France

Pregevole terzo posto al Tour de France per Giacomo Nizzolo.

Parziale riscatto

Dopo il settimo posto della prima tappa, il besanese, fresco campione d’Europa, ha ottenuto un ottimo risultato sul traguardo di Sisteron. La terza frazione della corsa francese ha visto infatti Giacomo Nizzolo chiudere sul podio di giornata, alle spalle dell’australiano Caleb Ewan e dell’irlandese Sam Bennett.

Giacomo Nizzolo a tutta velocità

Il finale della tappa è stato emozionante, con i corridori che si sono giocati il successo in una volata di altissimo livello. Il besanese ha provato a prendere la ruota dello slovacco Peter Sagan, ha tenuto duro ma negli ultimi metri è stato superato dai due sopracitati, che sono peraltro alcuni dei migliori sprinter del panorama del ciclismo mondiale.

Poche altre occasioni, ma…

Il percorso del Tour de France di quest’anno concede poche occasioni ai velocisti. La prossima potrebbe essere quella di mercoledì, quando la carovana andrà da Gap a Privas. Giacomo Nizzolo ci riproverà, quindi: la concorrenza è notevolissima, ma il brianzolo ha confermato di avere le carte in regola per stare con i migliori. Per il corridore della NTT Pro Cycling l’arrivo di oggi frutta anche punti preziosi per la classifica a punti, che strada facendo potrebbe diventare un obiettivo significativo.