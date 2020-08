Il brianzolo Giacomo Nizzolo è campione d’Europa di ciclismo su strada.

Successo continentale

Il besanese ha vinto la prova in linea dei Campionati continentali svoltasi oggi – mercoledì 26 agosto- a Plouay, in Francia. Giacomo Nizzolo si è imposto in una volata emozionante, precedendo il francese Arnaud Demare e il tedesco Pascal Ackermann. In un principesco ordine d’arrivo, guidato dal 31enne che ha tanti legami anche con la città di Muggiò, c’è anche il neerlandese Mathieu van der Poel, uno dei fenomeni del ciclismo mondiale, che ha chiuso quarto.

Giacomo Nizzolo, stagione super

Giusto qualche giorno fa il corridore della Ntt Pro Cycling, che a Plouay ha difeso i colori della Nazionale italiana, aveva vinto il Campionato nazionale, imponendosi in una volata ristretta a Cittadella. Il Commissario tecnico Davide Cassani riponeva grandi aspettative su Giacomo Nizzolo, vista la sua ottima condizione di forma: e il brianzolo non ha tradito le attese, ottenendo il risultato più importante della sua carriera e succedendo nell’Albo d’oro del Campionato europeo a una stella del ciclismo italiano, Elia Viviani. In precedenza, il campione brianzolo aveva saputo cogliere il quinto posto alla Milano-Sanremo, una delle corse più importanti del panorama mondiale.

Lavoro di squadra

Giacomo Nizzolo ha coronato uno splendido lavoro corale degli azzurri. Nel finale (la corsa di Plouay era lunga 177 chilometri) diversi corridori hanno provato ad anticipare la volata, ma sia Diego Ulissi che Matteo Trentin hanno saputo tenere cucita la corsa. Poi, sono stati Davide Cimolai e Davide Ballerini ad apparecchiare la tavola per lo spunto del besanese, che con un fantastico colpo di reni ha saputo mettersi dietro Demare e Ackermann. E ora Nizzolo potrà fare bella mostra della maglia di campione europeo al Tour de France, la corsa più importante dell’anno, che scatterà sabato da Nizza.

