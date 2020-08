Meraviglia Nizzolo: è campione italiano!

Fantastico successo per Giacomo Nizzolo.

Secondo titolo italiano

Il besanese ha vinto la prova in linea valida per il Campionato nazionale di ciclismo che si è svolta sulle strade del Veneto, concludendosi a Cittadella (Padova). Per il portacolori della NTT Pro Cycling si tratta del secondo successo nella competizione tricolore, dopo quello ottenuto nel 2016. Nizzolo si è imposto nella volata del gruppo ristretto che è arrivato a giocarsi il successo di giornata, regolando Davide Ballerini e Sonny Colbrelli.

Nizzolo, un 2020 di alto livello

Già prima della pandemia, il corridore brianzolo aveva dimostrato di aver ritrovato le gambe dei giorni migliori, vincendo una tappa al Tour Down Under e una alla Parigi-Nizza, entrambe corse di livello World Tour. Inoltre, il 31enne di Besana in Brianza aveva fatto molto bene anche alla Milano-Sanremo, chiudendo al quinto posto. Ora la grande soddisfazione di tornare a indossare la maglia di campione nazionale, che potrà peraltro esibire nella vetrina più importante del mondo del ciclismo, il Tour de France. La sua squadra lo ha infatti selezionato fra gli 8 che ne difenderanno ic colori alla Grande Boucle, la cui prima tappa è fissata per sabato prossimo (29 agosto).

Bacheca più ricca

Per Nizzolo si tratta del 24esimo successo da professionista, il terzo di una stagione in cui ha ritrovato brillantezza e condizione ideale dopo una serie di anni segnati da problemi fisici. “Volevo davvero vincere – le sue parole nell’immediato dopogara – È venuta fuori una corsa dura, sono felice di averla coronata con una grande vittoria. Il mio compagno di squadra, Samuele Battistella, è stato straordinario: è giovane, ma mi è sempre stato vicino e mi ha ascoltato per tutta la gara. Una dedica? A tutti quelli che mi sono stati vicini in questi anni difficili e a me stesso. È bello rivestire la maglia tricolore dopo tutto questo tempo”.