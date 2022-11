Ginnastica artistica, la Casati in trasferta a Fermo per le finali nazionali Junior e Senior

Si è tenuta nel weekend appena trascorso, a Fermo, la finale Nazionale Individuale Gold Gam Junior/Senior.

Una gara a cui ha preso parte anche la squadra brianzola Casati che ha partecipato con due atleti, Daniele Perego e Paolo Mollichelli, accompagnati dalla loro istruttrice Valentina Boi.

Daniele non ha potuto gareggiare a causa di un infortunio nonostante fosse qualificato nella categoria Junior 3 al cavallo con maniglie e al volteggio.Lo staff della Casati augura a Daniele una pronta guarigione in modo che possa presto riprendere ad allenarsi.

Nella gara di qualifica del 19 Novembre Paolo Mollichelli ha gareggiato nella categoria Junior 2 al corpo libero, al volteggio e alla sbarra qualificandosi per la finale al corpo libero (sesto in qualifica) e al volteggio (ottavo in qualifica).

Nella finale del 20 Novembre riservata ai migliori otto specialisti, sempre Paolo ha ottenuto il quarto posto al volteggio e l'ottavo posto al corpo libero.