Giovani talenti crescono

Si è conclusa con un bagaglio pieno di esperienza la trasferta in terra toscana per la sezione di ginnastica artistica maschile della Casati Arcore.

La gara

Domenica 24 maggio, i riflettori si sono accesi a Montevarchi per l’appuntamento più atteso: la Finale Nazionale Gold Allievi.

In un contesto di altissimo livello tecnico, i giovani ginnasti biancoverdi hanno dimostrato carattere e determinazione. Nonostante qualche piccola imprecisione che ha frenato la corsa verso i gradini più alti del podio, la prestazione complessiva del gruppo è stata solida, confermando la qualità del

lavoro svolto quotidianamente in palestra.

Ad accompagnare gli atleti in questa sfida nazionale è stata l’istruttrice Valentina Boi, che ha seguito i ragazzi nel lungo percorso di gara: Samuele Montorfano (Cat. A1) è stato protagonista di una prova grintosa, ha sfiorato le posizioni di vertice chiudendo con un ottimo decimo posto nazionale.

Lorenzo Siciliano (Cat. A2) si è piazzato al 24esimo posto, in una categoria estremamente competitiva e nella stessa categoria Michele Barbato ha terminato la

sua finale in 28esima posizione. Infine Edoardo Pasquale (Cat. A3), impegnato nella categoria dei più grandi, ha ottenuto il 25esimo posto.

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