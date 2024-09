Velo Club Sovico sugli scudi nelle gare disputate nei giorni scorsi.

Giovanissimi del Velo Club Sovico primi a Lissone

Il weekend era iniziato nel migliore dei modi con i Giovanissimi sul gradino più alto nel Trofeo Fire Sprint di Lissone dove i ragazzi e le ragazze dirette dai tecnici Vergani e Costa Staricco hanno conquistato il primo posto nella speciale classifica a squadre alzando al cielo il trofeo riservato ai vincitori.

Allievi impegnati a Novara

Domenica sono stati gli Allievi a prendersi la ribalta nella Novara – Orta, gara di 85 chilometri che metteva in palio il Trofeo Gorla conclusa al secondo posto da Stefano Brambilla. Il dolzaghese è stato abile ad entrare nel drappellino di atleti che ha attaccato nel finale per poi tagliare il traguardo alle spalle del vincitore Niccolò Muraro (Prealpino) e davanti a Nicola Cerame (Castellettese), con Luca Mazza (Pedale Casalese) in quarta posizione e il gruppo distante 8”.

Altra gara in provincia di Mantova

I Giovanissimi Asquini, Mello, Scaccalossi, Veggiato, Redaelli e Rivolta sono stati impegnati, con la rappresentativa provinciale di Monza e Brianza, a Ceresara (Mantova) dove si è disputato il Trofeo Lombardia. I ragazzi del “Velo” si sono ben comportati e Lara, Filippo e Nicolò si sono distinti particolarmente conquistando piazzamenti in top10.

Le condizioni meteo avverse invece non hanno permesso lo svolgimento della gara in programma a Lurago d’Erba dove avrebbero dovuto gareggiare gli altri atleti della categoria Giovanissimi.