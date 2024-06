Il primo weekend di giugno porta al Velo Club Sovico podi e piazzamenti.

Giovanissimi e Allievi del Velo Club Sovico protagonisti

Nella gara che i Giovanissimi hanno disputato domenica ad Arcore, la formazione diretta da Vergani e Costa Staricco ha festeggiato il terzo posto di Filippo Scaccalossi (G1), Matteo Veggiato (G2) e Niccolò Radaelli (G3) a cui si aggiungono “l’argento” e il “bronzo” conquistati da Guglielmo Rivolta e Giacomo Razzoli in G4. Questi risultati hanno consentito alla squadra di Sovico di classificarsi al secondo posto nella graduatoria finale per team e confermarsi al secondo posto nella challenge provinciale Corona Ferrea.

Buoni piazzamenti sono arrivati anche da Valdengo, nel Biellese, dove domenica è andato in scena il Memorial Celestino Vercelli per Allievi in cui Stefano Brambilla e Pietro Cermenati hanno ottenuto rispettivamente il quinto e l’ottavo posto finale.

Positivo anche il weekend sul fronte femminile con Maria Acuti: l’atleta mantovana, rappresentante del Velo Club Sovico e del Vangi Cycling Team, sabato ha terminato al secondo posto la prova a cronometro di Romanengo e domenica si è classificata al sesto posto nella prova su strada disputata a Gessate.