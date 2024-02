Gara impegnativa questo fine settimana per gli arcieri della Polisportiva Besanese ai 51esimi Campionati Italiani Indoor a Pordenone. L’essere presenti alla manifestazione, sogno di ogni arciere agonista, è stato di per sé un risultato importante, anche considerato che la Besanese è terza per numero di partecipanti con l’arco olimpico, ben 14, dietro solo agli Arcieri delle Alpi con 17 e agli Asd Malin Archery Team con 16 partecipanti.

Gli arcieri della Polisportiva Besanese ai 51esimi Campionati Italiani Indoor

Le soddisfazioni portate a casa sono state davvero tante: uno splendido Maggioni Giulio con 559 punti, si piazza ad un soffio dal podio al quarto posto MM con 559 punti (suo nuovo record personale indoor) e al cinquantesimo posto degli assoluti maschili. Pedoto Pietro raggiunge il 16° posto di classe JM con 557 punti (suo nuovo record personale) e sessantesimo assoluto maschile.

E ancora Agrati Camilla 18 posto di classe JF e 85esima assoluta femminile, Villa Matteo 34esimo posto di classe JM e 194esimo assoluto maschile, Sinigaglia Francesco 47esimo posto di classe e 263esimo assoluto maschile, Patri Sara, 34esimo posto di classe SF e 92esima assoluta femminile, Corti Maria Carla al 29esimo posto di classe MF e 141esima assoluta femminile.

Chiudono al settimo posto di squadra le JF Agrati Camilla. Ormenese G e Durante A. con 1445 punti. Nono posto di squadra per le AF Sala S. Pedoto C. Mariani L. con 1264 e anche per le MF Corti MariaCarla., Redaelli M. e Muzzupappa L. con 1293.