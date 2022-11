Nel corso del weekend gli Arcieri dell'Airone sono stati impegnati a Turate dove si è svolta la gara interregionale organizzata dalla società. Nel corso della gara è stata ufficializzata la nuova sede distaccata di Triuggio della società, che conta quasi quaranta atleti.

Gli Arcieri dell'Airone impegnati nella gara interregionale

Per quanto rigurda la gara gli atleti di Triuggio hanno raggiunto diversi podi nelle classi giovanili.

Un primo posto per la squadra ragazzi maschile, due medaglie d’argento con la squadra ragazze femminile e Joel Motta nella classe ragazzi maschile e un terzo posto con un brillante punteggio per Samuel Franchini per gli allievi maschile.

Prossimo appuntamento

Il prossimo appuntamento per due dei ragazzi degli Arcieri degli Aironi è il raduno del Progetto Giovanile Olimpico “Talenti in Regione” organizzato dalla Fitarco tramite lo staff Tecnico della Nazionale Giovani