Gli atleti brianzoli del Ctl3-Riccardi ai campionati italiani di Cassino

Ancora soddisfazioni per gli atleti del Ctl3 atletica di Bernareggio che con Riccardi Milano saranno ai campionati italiani di cross staffetta.

Il fine settimana ha visto impegnati Passoni Sabrina, Mantua Matteo, Molena Daniele e Agazzani che hanno preso parte ai Campionati regionali di cross corto sul percorso della 5 Mulini. Grazie ai brillanti risultati Passoni e Mantua conquistano un posto per i campionati italiani di corsa campestre a staffetta mentre Molena è pronto a subentrare in caso di necessità.

La gara

Cross cortissimo quello che si è tenuto a San Vittore Olona sul percorso che sarà poi teatro della 5 Mulini internazionale, solo 2100 metri di gara, quindi uno sprint per i crossisti abituati a distanze decisamente più lunghi.

Per il CTL3-Riccardi si è trattato di una prova per valutare le formazioni delle staffette che faranno la 4x2000 agli Italiani di Cross a Cassino, in programma il 10 e l'11 marzo. Alla fine in posta ci saranno Passoni Sabrina, che si è piazzata 12esima assoluta e terza tra le seniores e Mantua Matteo arrivato 18esima tra i senior. Bene anche Molena Daniele, arrivato 11esimo tra le promesse, che però lascerà il posto al compagno di squadra Agazzani che si è piazzato nono. Molena sarà a disposizione nel caso di problemi o necessità.