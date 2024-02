Catechista, economa e animatrice del corso fidanzati, "Sant’Eustorgio" piange una colonna del volontariato

La parrocchia Sant’Eustorgio di Arcore e la Comunità pastorale Sant’Apollinare dicono addio ad una volontaria tuttofare, un vero pilastro del mondo cattolico.

Si è spenta venerdì scorso dopo aver combattuto con tutte le sue forze contro la malattia, la 76enne Pinuccia Brigatti. La donna lascia il marito Mario Bonfanti, anch’egli molto conosciuto in città per via del suo passato da calciatore professionista e dirigente del Milan e i figli Daniela e Paolo.

Ha collaborato con tre parroci

Per quasi 50 anni la donna ha servito la parrocchia di Sant’Eustorgio e successivamente la comunità pastorale Sant’Apollinare come animatrice dei vari Grest Estivi, catechista e animatrice dei vari corsi per fidanzati organizzati in parrocchia. Per diversi lustri ha collaborato con gli ultimi tre parroci (monsignor Carlo Giussani, don Luigi Gaiani e l’attuale don Giandomenico Colombo) nella gestione del bilancio parrocchiale.

"Mia moglie era una donna competente, discreta e riservata, che svolgeva le sue attività di volontariato in silenzio ma era sempre disponibile e se c’era da aiutare gli altri con serenità e spirito di sacrificio non si tirava mai indietro - ha sottolineato il marito - Ha cresciuto i nostri due figli ai quali ha sempre testimoniato e trasmesso un valore etico ancora oggi spesso richiamato da papa Francesco: “L’Io ha valore solo se privilegia il Noi”.

Le esequie verranno celebrate oggi pomeriggio, lunedì

La 76enne ha svolto anche il servizio di lettorato durante le varie celebrazioni eucaristiche della domenica. Le esequie della donna verranno celebrate oggi pomeriggio, lunedì 26 febbraio 2024, nella chiesa di Sant'Eustorgio alle ore 15.30.