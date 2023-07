Gli atleti del Ctl3 al Meeting internazionale di Montecarlo

C'erano anche gli atleti del Ctl3 di Bernareggio al Meeting internazionale di Montecarlo che si è tenuto nel fine settimana.

Grandissima prestazione per Tommaso Bregni che vince nei 1000 metri nella serie 32, lasciando indietro tutti gli sfidanti classe 2008, mentre nella categoria femminile spiccano Giulia Rota e Sabrina Passoni iscritte dagli organizzatori del Meeting monegasco nella serie Elite. Entrambe ottengono il primato personale.

Nel dettaglio per quanto riguarda la categoria femminile Giulia Rota e Sabrina Passoni sono state protagoniste di una gara dura e bellissima. la più esperta, Sabrina Passoni, si è portata dietro la combattiva Giulia Rota che alla fine soffierà la posizione alla compagnia di squadra proprio sul traguardo: Rota arriva decima con il tempo di 2.58.86 mentre Passoni arriva dodicesima con il tempo di 2.59.36. In mezzo la francese Bottagisi con 2.59.00

Nella serie pre-elite maschile, grande prova di Matteo Mantua arrivato quinto con il tempo di 2.37.09; sesto invece Riccardo Marino con il tempo di 2.37.90.

Nella serie Promesse, primato per Daniele Molena con 2.45.91, così come nella serie dedicata al gruppo allievi spiccano il quarto posto di Cremonini Davide 2.51.57 primato personale, e il tempo di Lorenzo Arpinati, 2.57.60.

Soddisfazione enorme anche per Micheal Cappello, sceso sotto i tre minuti con 2.58.90. Brava anche la Giovanissima Molena Sara al primato in 3.45.2

Il grande successo di Tommaso Bregni

Come dicevamo al Meeting monegasco la ciliegina sulla torta, per la squadra brianzola, è stata Tommaso Bregni, che ha dominato la sua serie, lasciando indietro tutti negli ultimi 200 metri e chiudendo con il tempo di 2.48.00. In mattinata pregevole anche il terzo posto nel gruppo degli M35 di Filippo Ba, con un ottimo 2.41.57.