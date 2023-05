Ancora una serie di risultati importanti per gli atleti di CTL3 atletica di Bernareggio.

Gli atleti del Ctl3 centrano i minimi per i Campionati Italiani di categoria

Le staffette 4x400 sia Allievi che Allieve centrano entrambe il minimo per i Campionati Italiani di categoria.

Il quartetto Bonacina Luciano, Cremonini Davide, Barbagallo Leonardo, Arpinati Lorenzo ai Campionati Regionali di società è quarto ma con 3.35.67 fa suo il minimo per i Campionati allievi (a Caorle il 23-25 Giugno 2023).

Allieve

Addirittura meglio le Allieve che durante i Campionati regionali nel trofeo Tammaro, con Scurati Elisa, Gobbi Marta, Gavioli Giulia, Lombardi Monica sono seconde e prime tra le allieve con 4.06.12.

Non da meno gli assoluti dove ai Campionati Regionali di società Rota Giulia, quinta nei 400 ostacoli, con 62.90 anche lei raggiunge il minimo per i Campionati Italiani assoluti. Qui ottime prestazioni anche per Passoni Sabrina che nei 1500 con 4.47.44 è dodicesima e si ripete negli 800 in 2.19.70. Cosa dire per la 4x400 dove sotto il diluvio le assolute fanno 3.57.7 , quando il minimo per campionati nazionali è 3.55.

Da segnalare anche il bel contributo alla squadra di Ghirardi Camilla nel salto in lungo 4,37.

Maschile

Nei maschi il risultato migliore arriva da Ba Filippo, da sempre nel gruppo di lavoro CTL3, che vince i 5000 metri in 15.09 trascinando Marino Riccardo al sesto posto con un super personale a 15.30.2. Ottime anche le prestazioni del giovanissimo Molena Daniele e di Mantua Matteo.

Prova di orgoglio dopo sei mesi di stop, per Biffi Jacopo che nel lungo primeggia nella sua serie anche se poi gli altri saltano di più. Conquista comunque il personale nel salto in lungo con 5.84.

Giovanile

Nel settore giovanile ottimi risultati per tutti durante i Campionati provinciali. Spicca nei 1000 Bregni Tommaso, arrivato quinto, con 2.45.34. Chiappini Giorgio scende a 3.05.07 personale. Sfiora per solo una posizione la finale negli 80 metri la giovane Scioni Anita, settima in 10.84.