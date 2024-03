Il fine settimana appena trascorso è stato intenso e ricco di emozioni per i ginnasti e le ginnaste della Casati Arcore, che si sono cimentati in diversi campionati della Federazione Ginnastica d'Italia. Dalle prove più esigenti a quelle di base, l'impegno e la dedizione sono stati i protagonisti

indiscussi di queste sfide.

Gli atleti della Casati Arcore impegnati in diversi campionati

Riportiamo i risultati delle diverse squadre partendo dal Campionato di squadra LE Base Femminile che si è disputato in casa, al PalaUnimec di Arcore.

Presenti per la Casati Arcore le ginnaste del Gruppo Promozionale Grandi che hanno dato il meglio nella seconda prova del Campionato LE a

squadre base. La Casati Arcore ha partecipato con due squadre, ottenendo risultati lodevoli nonostante la sfida impegnativa. La prima formazione, composta da Elena Casiraghi, Sofia Ferrari, Valentina Panceri, Giulia Riva e Chiara Stabile, si è classificata al 13o posto, mentre l'altra squadra, con Elisa Brambilla, Ramona Nasui, Desirrè Nicaro e Margherita Villa, si è piazzata al 20o posto. Un ottimo esordio considerando che molte atlete affrontavano per la prima volta una competizione di questo livello. Il supporto di Irene Maffezzoli e Francesca Gervasoni è stato determinante per affrontare al meglio la competizione.

Campionato Individuale LC Base e Avanzato Femminile a Ghedi

Sabato sono andate in trasferta a Ghedi le ginnaste del gruppo promozionale grandi e piccole, dove si è tenuto il Campionato di LC Avanzato e Base. Da segnalare, nella categoria LC Base, il risultato di Bianca Crippa che ha conquistato un brillante quinto posto, seguita dalla sua compagna Martina Santochirico al 12esimo posto. Nella categoria Allieve 3, Alessia Bueti è giunta 15esima e Giada Pinna 18esima. Nella categoria Junior 1, Aurora Aliese è giunta ottava, Martina Colnaghi nona. Nel campionato di LC Avanzato nella le Junior 2 Giulia Bonfanti è giunta ottava, mentre Benedetta Ozimo è giunta 13esima. In campo gara al loro fianco Irene Maffezzoli e Francesca Gervasoni.

Campionato individuale LB Base e Avanzato Femminile CABIATE e Campionato individuale LB3 Avanzato Femminile

Anche a Cabiate si è respirata l'aria della competizione, con il Campionato LB Base e Avanzato e il Campionato LB3 Avanzato che ha visto protagoniste le ginnaste del Gruppo Promozionale Piccole a del Gruppo Avanzato pronte a dare il massimo. Nella categoria Allieve 1 ben due ginnaste sono salite sul podio Svesa Lissone è giunta prima, Erin Ripamonti terza, in campo gara c’erano anche Amelia Campana che è giunta settimana e Giorgia Nava ottava. Nella categoria A4: Lucia De Luca quinta, Amelie Cotè ottava e Marta Meregalli nona. Nella categoria J1, Angelica Barbato è salita sul gradino più alto del podio, al suo fianco, seconda, Eleonora Nava, quinta Micol Borghetti, Alice Brivio. Primo posto anche per Francesca

Premoli (J2) e Sara Cereda (S1). Nel campionato LB avanzato Alice De Luca (J2) è giunta quarta, Ilenia Cambareri (J2) quinta, Matilda De Luca (S1) seconda, Beatrice Vavassori (S1) terza, Giada Baldelli (S1) quarta e Aurora Colella (S2) seconda. In LB3 Avanzato Matilde Colombo (S1) è giunta ottava. Le ginnaste sono stata accompagnate in gara da Linda Brambilla, Lella Motta e Simona Sala.

Campionato individuale LA e LB Maschile a Carate Brianza

Anche la sezione maschile della Casati Arcore ha brillato nei campionati disputati a Carate Brianza. Dai campionati LA a quelli LB, i giovani atleti hanno dimostrato il loro impegno e la loro passione per la ginnastica. I risultati ottenuti, sia nella categoria A1 che A2, testimoniano il lavoro e la dedizione degli atleti, supportati dal coach Roberto Pavan.

Nella categoria A1: Fabio Mini 18esimo, Nathan Mihaltan 36esimo, Mihaltan David 43esimo. Mentre nella categoria A2 Mirko Riva si è distinto con esercizi ben fatti e ha ottenuto la sesta posizione. Nel campionato di LB nella Categoria A1: Filippo Pidoto decimo, Gabriel Bertoli 19esimo, Damian Lankin 27esimo, Giovanni Di Ciccio 30esimo, Filippo Fossati 32esimo. Nella Categoria A2: Dragomir Abrami, Tito Bonanomi 33esimo, Francesco Galbiati 38esimo, Luca Ditrani 40esimo.

