Gli atleti della Climbers Triuggio alle prese con la prima tappa del campionato regionale

Una partenza un po' sottotono per gli atleti della Climbers Triuggio impegnati nel fine settimana nella prima tappa del campionato regionale di arrampicata sportiva.

Prima tappa del campionato regionale per la Climbers Triuggio

I ragazzi brianzoli sono andati in trasferta a Brugherio per la prime delle due prove boulder per le categorie Under 10, Under 12 e Under 14. Una quindicina i partecipanti per la ASD triuggese.

Pochi i risultati di rilievo ma, sottolineano dalla società, c'era da aspettarselo perché tutti i partecipanti erano o alla loro prima gara o al 1° anno di categoria. I risultati migliori sono arrivati da Sofia Bellini arrivata sesta nella categoria Under 10 femminile, da Edo Antonini che si è piazzato all'ottavo posto nella categoria Under 10 maschile. A seguire la decima posizione di Giacomo Gariboldi nella categoria Under 12 maschile e il decimo posto di Emma Rivolta nell'Under 14 femminile.