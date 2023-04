Grande successo al PalaUnimec di Arcore per la 12esima edizione del Torneo Knorr- Bremse

Nel weekend di sabato 1 domenica 2 aprile, dopo qualche anno di fermo forzato a causa della pandemia, si è svolta al PalaUnimec di Arcore la 12esima edizione del Torneo Knorr-Bremse.

Attesissima da Federico Manfredda, amministratore della multinazionale Knorr-Bremse sponsor dell'evento, dal Presidente dell'U.S.A. Casati Arcore Antonio Radice e dal Presidente Onorario Luigi Maggioni, la competizione sportiva ha avuto un riscontro di rilievo con quasi 300 ginnaste provenienti dal Nord Italia che nel fine settimana sono scese in pedana al PalaUnimec con programmi di differenti livelli.

Le gare della categoria Silver

La competizione è iniziata sabato mattina con le agoniste di livello Silver: ginnaste di tutte le età, dagli 8 anni a salire, hanno portato in gara esercizi sia individuali che di squadra. Numerose le medaglie e le coppe portate a casa anche dalla società bianco-verde che ha visto partecipare 30 delle sue ginnaste.

Allieve Gold

Domenica il programma tecnico si è alzato di livello. La mattina le piccolissime delle squadre Allieve Gold si sono confrontate e, oltre ad essere giudicate dal corpo giudicante, è stato loro assegnato un punteggio basato sul valore artistico e coreografico da una giuria d'eccezione composta dalla delegata della multinazionale sponsor Claudia Marino, dal Presidente Antonio Radice, dal Presidente Onorario Luigi Maggioni e dall'Assessore allo Sport di Arcore Tommaso Confalonieri.

Dopo un'attenta valutazione la giuria d'eccezione ha assegnato senza esitazione alcuna il 12esimo Trofeo alle piccolissime ginnaste della U.S.A. Casati Emma Frigerio, Greta Morandi, Asia Fava, Matilde Bidinotto e Mia Brunelli.

La gara delle agoniste e l'esibizione di Alexandra Agiurgiuculese

Ma le emozioni della giornata erano solo all'inizio. Poco dopo l'ora di pranzo sono scese in pedane le ginnaste agoniste di squadra di serie A, B e C. Ginnasta attesissima l'olimpionica Alexandra Agiurgiuculese che ha gareggiato per la Società San Giorgio 79 di Desio ed ha regalato al pubblico e alle ginnaste grandi emozioni distribuendo sorrisi, foto e abbracci alle piccolissime ginnaste e non solo.

