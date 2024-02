Il Bosco del Chignolo ospita il Campionato di Duathlon Cross

Triuggio ospita il Campionato Italiano di Duathlon Cross assoluto, junior e di categoria. Lunedì 26 febbraio, alle 11.30, la presentazione a Palazzo Pirelli a Milano con Federico Romani e Lara Magoni.

Campionato di Duathlon Cross

Lunedì 26 febbraio, alle 11.30, a Palazzo Pirelli si svolgerà la presentazione della seconda edizione dei Campionati Italiani di Duathlon Cross, valevole anche come prima tappa del Circuito Cross Fitri, che prenderà il via a Triuggio domenica 3 marzo. I Tricolori di Duathlon Cross in programma a Triuggio prevedono l’esecuzione di tre frazioni su sterrato, in successione e senza interruzione: una di corsa da 3 chilometri, una di mountain bike da 9 chilometri (15 chilometri per gli Assoluti) e in chiusura un’altra di corsa da 1 chilometro e mezzo nel Parco Valle Lambro.

La conferenza stampa

Nell’occasione saranno presenti e interverranno alla conferenza stampa in sala Pirelli il presidente del Consiglio regionale della Lombardia, Federico Romani, il sottosegretario regionale allo Sport, Lara Magoni, il presidente Fitri, Riccardo Giubilei, il presidente della sezione triathlon “Triathlon Team Brianza”, Walter Mariani, il sindaco di Triuggio, Pietro Cicardi, e il presidente del Parco Valle Lambro, Marco Ciceri. La novità principale di questa edizione sarà il rinnovato percorso Mtb ancora più scorrevole e divertente, caratterizzato da alcuni punti tecnici che esalteranno le qualità degli specialisti, il tutto nello scenario suggestivo del Bosco del Chignolo nel Parco Valle Lambro. Particolarmente significativo lo sforzo organizzativo della Polisportiva Team Brianza sezione Triathlon e della Fitri per garantire un alto standard qualitativo alla manifestazione, che quest’anno conta anche sul patrocinio del Consiglio Regione della Lombardia.