Il campionato Uisp di Monza ha un nuovo re: i Leoni di Arcore vincono lo "scudetto"

Il campionato Uisp (Unione italiana sport amatoriale) Monza e Brianza ha un nuovo re: i "Leoni Arcore" vincono il loro quarto "scudetto", il terzo negli ultimi quattro anni, spodesdando i campioni "Gost Standard" dello scorso anno e confermando la supremazia del sodalizio sportivo degli ultimi anni. Una vera impresa, arrivata al termine di un’annata pazzesca, quella della corazzata biancorossa come confermano i numeri degli uomini guidati da Roberto Nicolini: 22 partite giocate, 18 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte. Miglior attacco del torneo con 58 goal e miglior difesa (solo 16 reti subite).

Un successo che riporta i Leoni in vetta al campionato Uisp che, ricordiamo, si aggiudicarono già nelle annate 2013/2014, 2021/2022 (in quell'anno fu storico il "double" campionato/coppa) e 2022/2023.

La matematica certezza della vittoria del campionato è arrivata giovedì sera 17 aprile quando gli uomini di Nicolini hanno sconfitto per 4 a 0 la Stella Rossa con le reti di Vettore, Levati e Manneh.

La compagine calcistica arcorese nacque nel lontano 1973 quando ancora si chiamava Acli/Arci. Poi quando è nata la Uisp la compagine ha sempre partecipato al campionato organizzato dal comitato di Monza Brianza.

"Abbiamo un ottimo gruppo di giocatori che ha saputo ritornare alla vittoria dopo un anno di digiuno - ha sottolineato soddisfatto il presidente Vergani - Il livello di questo campionato è diventato davvero elevato. Una volta era davvero amatoriale, oggi, invece, l'agonismo è aumentato soprattutto per il fatto che vi partecipano molti giovani che hanno abbandonato il campionato Fgic per diverse ragioni. Basta pensare che in squadra abbiamo tanti giovani tra i 21 e i 23 anni. E' stato un campionato abbastanza tirato perchè con 13 squadre è difficile prendere vantaggio durante la stagione. Di fatto siamo riusciti ad allungare sull'Agrate Rondeau Cafe nelle ultime giornate grazie a due loro passi falsi. Ma, fino a tre giornate fa, eravamo a pari punti con loro".