Il crollo del Seregno: il Lecco stravince il derby

Calcio - Serie C

I blucelesti si impongono per 0-4 al Ferruccio

Clamoroso tracollo del Seregno nel derby con il Lecco.

Tripudio bluceleste

Un inizio da incubo costa al Seregno di Alberto Mariani - condizionato da una lunga serie di assenze - una cocente sconfitta interna. Dopo 6 minuti il Lecco è già in vantaggio, grazie a una punizione di Giudici. Nei 5 minuti successivi i blucelesti trovano altre due reti, prima con Iocolano (invito di Giudici) e poi con Petrovic, che sfrutta un'indecisione di gruppo della difesa brianzola. I padroni di casa provano a reagire, ma la punizione di Cocco è respinta dal palo; poi, l'ex Renate Pissardo è bravo sull'attaccante ex Cagliari e tiene il risultato sullo 0-3. Nella ripresa, il Seregno non riesce a riaprire la partita, anzi; a metà frazione arriva anche la quarta rete ospite, firmata da Celjak. Prima della fine, c'è tempo per la rete della bandiera azzura, firmata da Cortesi, entrato pochi minuti prima. Si ferma così la serie positiva del Seregno, che si presentava al derby dopo la vittoria ottenuta sul campo del Trento. Gli azzurri scivolano anche indietro in classifica, superati proprio dal Lecco.

Il tabellino

SEREGNO-LECCO 1-4

Reti: 6' Giudici (L), 10' Iocolano (L), 11' Petrovic (L), 25' st Celjak (L), 41' st Cortesi (S).

Seregno (3-5-2): Lupu; Galeotafiore, Borghese, Rossi; St Clair (38' st Cortesi), Gemignani, Mandorlini (34' st Alba), Invernizzi, Zoia; Cocco, D'Andrea. A disp. Magnani, Solcia, R. Marino, Ronci, Scognamiglio, F. Marino. All. Mariani.

Lecco (4-4-2): Pissardo; Celjak, Merli Sala, Battistini, Sparandeo (1' st Enrici); Giudici (14' st Galli), Masini, Kraja (35' st Morosini), Zambataro; Iocolano, Petrovic. A disp. Ndiyae, Ciancio, Lora, Marzorati, Latki, Ganz, Purro, Reda, Tordini. All. Malgrati (De Paola indisponibile).

Arbitro: Centi di Terni.

Ammoniti: Mandorlini (S), Battistini (L), Pissardo (L), Celjak (L), Giudici (L), Sperandeo (L), Borghese (S).

Seregno, la situazione

La classifica del girone A di serie C dopo 18 giornate: Sudtirol 44, Padova 38, Renate e Feralpi Salò 36, Triestina 30, Virtus Verona e Juve U23 24, Albinoleffe, Lecco e Pro Vercelli 23, Seregno 22, Piacenza 21, Pergolettese e Trento 20, Fiorenzuola 19, Legnago 18, Mantova e Pro Patria 17, Pro Sesto 14, Giana 13. Nel prossimo turno, in programma sabato 18 dicembre, gli azzurri andranno a far visita al Piacenza.

